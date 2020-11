Le coup de gueule de la ligue de protection des oiseaux de l'Hérault contre les chasseurs malveillants

Ce rapace avait été bagué en Autriche, il était suivi de très près par des scientifiques dans le cadre d'un programme européen. Des scientifiques ont constaté que la balise émettait un signal très spécifique laissant supposer que ce Milan Royal était mort sur la commune de Saint-Thibéry (Hérault) Ils ont donc contacté directement la ligue de protection des oiseaux de l'Hérault qui a retrouvé l'oiseau effectivement mort, tué d'un plomb en pleine tête.

"Les radios montrent clairement la présence d'un plomb dans le cerveau. Donc l'oiseau a été tiré en toute illégalité, puisque c'est quand même une espèce protégée qui fait l'objet d'un plan national d'action édicté par le Ministère la transition écologique en faveur des espèces en voie de disparition." explique Pierre Maigre le président de la ligue de protection des oiseaux de l'Hérault.

"Ces oiseaux ne peuvent pas être confondus avec d'autres espèces, c'est le plaisir de certains de tirer sur tout ce qui bouge"

Pour Pierre Maigre, il ne peut s'agir d'une méprise d'un chasseur mais bien d'un tir en toute connaissance de cause "Tous les jours que nous le constatons, on nous apporte des flamants roses, des cygnes, des cigognes ou des vautours. Ça ne peut pas être du tout confondu avec d'autres espèces. C'est le plaisir développé par certaines de tirer un petit peu sur tout ce qui bouge. Quelle que soit la rareté ou le statut juridique de l'espèce."

C'est d'autant plus choquant que nous sommes en plein confinement et que la chasse n'est autorisée que pour le gros gibier afin de réguler l'espèce. "Une majorité de chasseurs respectent la loi, mais il y a un certain nombres qui n'ont rien à faire des directives. Nous sommes dans un pays où les lois sont bafouées tous les jours par certains chasseurs"

"Maintenant on dit ça suffit, ce sont des années d'effort qui sont anéanties"

"C'est une lassitude et une colère. Une colère froide puisque les couleurs chaudes je les élites peuvent atteindre le discernement. Mais on dit maintenant ça suffit ! Encore il y a quelques semaines, un gypaète barbu, qui est une espèce très rare de vautour qui fait lui aussi l'objet de programmes européens et qui est en cours de réintroduction dans le Massif central, a été tué au cœur du parc national des Cévennes. _Là aussi, un oiseau de 3 mètres d'envergure_. On ne peut pas le confondre donc c'est un geste sciemment fait. C'est quelque chose qui anéantit des années d'efforts, des financements importants. Et qui révoltent tout le monde."

La ligue de protection des oiseaux porte plainte dès lors qu'elle constate le décès suspect d'un oiseau protégé.