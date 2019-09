"L'Etat est incroyablement absent" : le coup de gueule du maire de Florange contre la pollution des eaux de la Fensch

Florange, France

A Florange, les eaux de la Fensch sont une nouvelle fois polluées, visiblement souillées par des hydrocarbures. Ce sont des riverains, excédés par les odeurs, qui ont donné l'alerte. Les habitants et les élus n'en peuvent plus, cela fait des années que ça dure, et rien ne change, disent-ils. "Nous avons pourtant porté plainte, comme nous le faisons à chaque fois", martèle Rémy Dick, le maire de Florange.

Des barrages flottants ont pourtant été installés au printemps, et ArcelorMittal, dont le site est à proximité, s'est engagé à au moins signaler les pollutions. Rémy Dick ne veut pas cibler un industriel en particulier: "Nous avons un certain nombre d'industries tout le long de la Fensch. Mais l'Etat a aussi des obligations en matière de protection des populations, et l'Etat est incroyablement absent de ce dossier."

C'est la DREAL, la direction de l'environnement, qui est sensée venir réaliser des contrôles. Mais Rémy Dick l'affirme : "à chaque fois que nous les sollicitons, leur seule réponse, c'est qu'ils viendront quelques jours après. Mais des traces d'hydrocarbure, il vaut mieux les prendre sur le fait ! (...) Il s'agit peut-être d'un manque de moyens, mais en tout cas, la Fensch n'est pas un sous-territoire de la Moselle, et nos populations ont besoin d'être protégées."