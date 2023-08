Le Crotoy redoute l'ensablement total de son bassin des chasses, le département renvoie à l'État

Comment stopper l'ensablement du bassin des chasses, au Crotoy sur la côte picarde ? L'ouvrage permet la navigation dans le chenal mais souffre du million et demi de mètres cubes de sédiments qui s'accumule, selon la dernière estimation en 2022. Le maire du Crotoy veut alerter une nouvelle fois le département en charge de l'entretien du bassin depuis 2012, et la préfecture susceptible de débloquer des autorisations d'extraction.

Un "cadeau empoisonné" pour le Département

Le maire du Crotoy Philippe Evrard craint de voir disparaître son bassin des chasses : "on dirait déjà une prairie, voire une plage. L'eau ne rentre quasiment plus dedans. Ca va devenir une forêt vierge, et on ne pourra plus rien faire". Véritable serpent de mer depuis deux décennies, le sujet n'en est pas moins d'une grand importance pour la commune : "c'est grâce au bassin des chasses que les bateaux de pêche et de plaisance peuvent rentrer dans le port, explique Philippe Evrard. De plus, il permet d'évacuer de laisser l'eau s'évacuer dans la baie en cas de grosses pluies à l'intérieur des terres et d'éviter l'inondation des villages autour".

Le dernier curage du bassin remonte à 1998, quand l'entretien est encore à charge de l'État. Le Département de la Somme reprend cette mission en 2012, "comme une sorte de cadeau empoisonné, coûteux", grince le président du conseil départemental Stéphane Haussoulier. Il exclut d'emblée de nouveaux travaux de dragage : "au prix du mètre cube de sable, on en a pour une centaine de millions d'euros, à charge du contribuable. C'est inenvisageable." Pourtant le maire du Crotoy n'en démord pas devant son bassin ensablé : "il y a un manquement aux obligations" accuse Philippe Evrard.

Le Département exige un engagement de l'État

Les équipes du Département travaillent à des alternatives, mais elles vont demander du temps et de l'argent. Première option : rejeter une partie des sédiments en mer, "ce qui était parfaitement légal il y a quelques années, et qui ne l'est plus aujourd'hui." selon Stéphane Haussoulier. Deuxième option : permettre à des entreprises locales d'extraire du sable directement sur place. Encore faut-il obtenir des autorisations d'extraction, et cela oblige le département de compenser les dégâts sur la faune et la flore ailleurs, le site étant classé zone humide.

Avec le maire du Crotoy, qui attend un engagement de l'État, le président du conseil départemental Stéphane Haussoulier réclame un geste de la part du nouveau préfet de la Somme : "nous allons en parler à la mi septembre. Je vais lui demander si l'État est prêt à accepter nos solutions. Il faudra aussi évoquer la question des financements, avec d'autres partenaires que sont les collectivités locales et la Région". Ancien maire de Saint-Valery-sur-Somme, Stéphane Haussoulier souligne sa volonté de conserver "le caractère maritime" du Crotoy.