Le dauphin Randy de retour en rade de Brest

Randy est de retour dans la rade de Brest ! Ce grand dauphin solitaire est suivi par Océanopolis depuis les années 2000. C'est un mâle de 35 ans qui pèse plus de 300 kg !

Randy peut s'avérer dangereux pour les baigneurs

Mais attention, mieux vaut rester à distance, prévient le centre : "Cet animal sauvage peut avoir des réactions imprévisibles et dangereuses avec les baigneurs, plongeurs et certaines activités nautiques."

Et il faut prendre ses précautions, rappelle Océanopolis : Ne pas le toucher, le caresser, ne pas le nourrir, s'éloigner de lui s'il s'approche. Et si vous le voyez ? Prenez-le en photo et envoyez-la à oceanopolis@oceanopolis.com