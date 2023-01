Le débardage à cheval pour préserver le bois de Trousse-Chemise sur l'Île de Ré

Dans le petit bois de Trousse Chemise, sur l'Île de Ré, on ne débarde plus avec les machines. Le tracteur a laissé place à Brume et Mojito, deux équidés pour transporter les troncs coupés (les grumes). Une technique que l'office national des forêts remet au goût du jour pour préserver les écosystèmes.

Zone Natura 2000

Brume et Mojito les deux équidés tirent les grumes de plusieurs mètres et de plusieurs centaines de kilos à travers la forêt. Dans ce site classé Natura 2000, c'est la première fois que l'énergie animale vient remplacer celle mécanique. "Ce type d'exploitation douce, c'est presque ce qu'il y a de moins impactant", analyse Thomas Tchiboukdjian, technicien forestier pour l'ONF. "Un cheval, un mulet et des hommes à pied, c'est ce qui abîme le moins le sol", ajoute le responsable du secteur.

Le débardage, une technique plus écologique © Radio France - Adrien Michaud

En plus d'être plus écologique, cette technique présente d'autres avantages pour Véronique Maurin qui fait cela depuis plus de 25 ans. "Il y a la puissance du cheval que tout le monde peut voir, mais il y a également sa finesse au travail et dans ses déplacements."

Pour les bûcherons, être avec un cheval en forêt présente plein de bénéfices. C'est en tout cas l'avis de Victor Delage, l'associé de Véronique Maurin. "Ca fait beaucoup moins de bruit et puis travailler avec une machine c'est pas forcément plus efficace."

Brume, le cheval est le compagnon idéal dans ce bois de Trousse-Chemise © Radio France - Adrien Michaud

Cette intervention permet de limiter le risque d'incendie, mais aussi de renforcer ce bois de Trousse-Chemise très précieux contre l'érosion marine. Revers de la médaille, cela coûte quatre fois plus cher qu'un débardage motorisé.