Le débit de la rivière Ardèche "digne d'un début d'été" : les professionnels du canoë restent optimistes

"On ne va pas s'inquiéter à l'avance". Sébastien Papillaud, président de la Fédération départementale professionnelle des loueurs d'embarcations ardéchois, est du genre optimiste. Les touristes belges, hollandais sont en vacances, tout comme les Français de la zone C (région parisienne, Montpellier et Toulouse). Pourtant, quand on demande à un expert de l'EPTB (Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l’Ardèche), le constat est sans appel : les niveaux d'eau sont dignes d'un début de mois de juillet, six à huit fois inférieurs au niveau habituel.

ⓘ Publicité

Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'un n'empêche pas l'autre. "C'est tout à fait navigable aujourd'hui, au moment où on parle", glisse Simon Lalauze, chargé de mission à l'EPTB, qui s'occupe particulièrement de surveiller les quantités d'eau. "Mais c'est quand même inquiétant, car le niveau bas est précoce. L'avantage, c'est que nos cours d'eau sont très sensibles aux précipitations, les nappes phréatiques sont faibles, quand il pleut ça peut vite remonter". Le technicien prend l'exemple de 2020 et 2021, deux années où il y avait eu des alertes au printemps, puis finalement des étés corrects.

Il ne faudrait pas, en revanche, que la sécheresse s'installe. Si Sébastien Papillaud est serein, c'est aussi parce qu'il compte sur les barrages de Montpezat-sous-Bauzon et celui sur le Chassezac. "Les réservations pour l'été sont bonnes, l'année dernière on a pu naviguer tout l'été dans notre zone", argumente-t-il. Le complexe de Montpezat est à 50% de remplissage, "niveau faible pour la saison", décrit Simon Lalauze, avant d'ajouter, "c'est à 80% sur le Chassezac, un peu mieux".