Auvergne : le déconfinement risque d'être dramatique pour la faune

Alors que le déconfinement progressif est entré officiellement en vigueur ce lundi, l'ONF rappelle que les week-ends de mai sont habituellement les plus chargés. Sevrés de nature pendant près de deux mois, les Français devraient être nombreux lors des ponts de l'Ascension et de Pentecôte à aller chercher les grands espaces pour se ressourcer. Or, pendant huit semaines de confinement, la tranquillité inhabituelle retrouvée a donné aux animaux envie de se déplacer davantage, voire d'aller dans des endroits fréquentés par l'homme. Sur les réseaux sociaux, on a vu par exemple ce chevreuil égaré dans le quartier Saint-Jacques à Clermont-Ferrand ou encore cette famille de mouflons en promenade sur une route prés du Mont-Dore.

Les automobilistes invités à la prudence

Les animaux sauvages se sont réappropriés le territoire, la nature en quelque sorte a repris ses droits. Et au sortir de cette période, la faune sauvage sera plus sensible au dérangement, d'autant que c'est le moment des naissances pour les mammifères et de la nidification pour les oiseaux. L'absence d'activité humaine les a conduit à s'installer dans des zones moins isolées.

Il y a aussi les animaux habitués des villes comme le renard, le blaireau, la fouine ou encore le hibou et on l'a vu, parfois même le chevreuil. Cette faune urbaine a profité du confinement pour étendre son territoire en ville. Le retour à la vie presque normale et la reprise de l'activité économique lui fait courir un grand danger. Ces animaux risquent dans les premiers jours d'entrer en collision avec des voitures explique le naturaliste Charles Lemarchand, directeur adjoint du muséum Henri-Lecoq à Clermont-Ferrand. Il invite les automobilistes à la prudence "en particulier tôt le matin et tard le soir, parce qu’il peut y avoir encore des animaux dans les jardins qui vont peut-être paniquer en essayant de traverser la route en entendant une voiture arriver."

Ne plus entendre le chant des oiseaux...

La faune sauvage s'est épanouie en l'absence de l'homme et a occupé les espaces qui lui étaient jusque-là interdits. Les oiseaux n'échappent pas à la règle. Et le silence inhabituel des villes a permis de réentendre leurs chants qui n'étaient plus couverts par le bruit des moteurs et de l'activité humaine. Des chants encore plus vibrants en ce printemps qui correspond à une période de reproduction. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le confinement a sans doute aider aux accouplements. "Les oiseaux communiquent avec leurs chants", explique Charles Lemarchand, "les mâles chantent pour délimiter leur territoire et attirer les femelles. Donc, il faut qu'ils puissent se faire entendre. Là maintenant avec le déconfinement, il va falloir a nouveau composer pour eux avec ce bruit artificiel pour se faire entendre!". La déduction est facile, le silence des villes a sans doute permis plus d'accouplements qu'en temps normal!

De toute ma vie de naturaliste, ça fait 50 ans que je suis sur le terrain que je fais des études, des photos des observations, et bien c'était quelques chose qui n'était jamais arrivé. Deux mois d'une tranquillité totale pour les animaux sauvages c'était impensable! Christian Bouchardy

Réapprendre à se méfier de l'activité humaine

"Un cerf, un renard, une hermine, tous les animaux ont besoin de se déplacer quotidiennement pour se nourrir, pour boire, marquer leur territoire où se reproduire" explique Christian Bouchardy, président de la ligue de protection des oiseaux en Auvergne,"ils sont sans cesse dérangés par les chasseurs, les quads, les voitures et les promeneurs. Là pendant le confinement, ils ont pu s'avancer de plus en plus pour chercher leur nourriture sans être aux aguets en permanence. Les loutres que j'observe depuis des années ont pu chasser en toute liberté même en pleine journée car il n'y avait pas de pêcheurs au bord de l'eau. On croit que c'est un animal qui ne sort que le soir parce qu'il a une vision nocturne, mais pas du tout, c'est parce que la journée la loutre est tout le temps dérangée! Là elle a pu en profiter pendant deux mois!"

Christian Bouchardy, journaliste naturaliste n'en demeure pas moins inquiet à l'heure du déconfinement. "Durant ces deux mois les animaux sauvages ne se sont plus méfiés de leur environnement et il est probable qu'ils vont être très surpris de voir cet afflux de monde dans les chemins et les forêts. Il va falloir qu'ils reprennent leur tactique d'avant la pandémie de Coronavirus c'est à dire se cacher, observer et se méfier avant de sortir. Ce qui m'inquiète aussi c'est la reprise du déterrage des renards et des blaireaux. " Une technique de chasse qui consiste à acculer l'animal au fond de son terrier avec une meute de chiens à l'entrée puis de creuser avant de saisir l'animal avec une pince métallique et de le tuer".