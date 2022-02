Le décret sur la Zone à Faibles Emissions (ZFE) est paru, instauration imminente à Toulouse

Le texte est signé le 1er février par Jean Castex le Premier ministre, Barbara Pompili la ministre de la transition écologique et Jean-Baptiste Djebbari le ministre délégué chargé des transports. Il entre en vigueur ce 2 février.

Toulouse intra-muros, rocade Ouest et route d'Auch

La loi LOM votée l'été dernier rend obligatoire l'instauration d'une zone à faibles émissions (ZFE) avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150.000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

Le maire de Toulouse a toujours dit que dès que le décret serait paru, il lancerait la ZFE. Elle consiste à interdire progressivement les véhicules les plus polluants seront exclus d'ici 2025. Cette zone s'étend sur 72 km², elle comprend Toulouse intra-muros et une petite partie de Colomiers et Tournefeuille. Seule la rocade Ouest est incluse avec le début de la RN124 (route d'Auch).Selon les derniers plans de la métropole, la rocade Est, le fil d'Ariane et la rocade arc-en-ciel ne seront pas concernés.

La ZFE telle qu'envisagée par la Métropole. - Toulouse Métropole

Les véhicules Crit'air 1 et 2 pas concernés

Le déploiement de la ZFE se fera de manière progressive, seront interdits. Le calendrier, qui prévoyait au départ un début en septembre 2021 devra être actualisé. Ce sont d'abord les fourgonnettes, fourgons et poids lourds vignette Crit’air 5 et non classés qui seront exclus de la circulation. Avant l'année prochaine que ce soit le tour de ces mêmes véhicules utilitaires et les poids lourds certifiés Crit'air 4. Et ainsi de suite jusqu'aux véhicules de tous types Crit'air 3 en 2025.

Seuls les véhicules certifiés Crit’air 2, 1 et véhicules électriques ou à hydrogène, seront autorisés à circuler à l'intérieur de la zone.

D'autres villes comme Montpellier l'instaureront au même moment.