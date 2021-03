Le démontage des pylônes de la ligne électrique de 63.000 volts se poursuit à Juvignac

Ce mercredi 24 mars, un des 37 pylônes de la ligne de 63.000 volts qui relie les quartiers nord de Juvignac à Montpellier a été démonté. Ils le seront tous d'ici fin mai . Ce qui représente neuf kilomètres de ligne aérienne supprimée sur les communes de Montpellier, Juvignac, Saint Georges d' Orques et Saint Jean de Vedas.

Cela va permettre à la ville de Juvignac de poursuivre les travaux de création de la nouvelle école Maurice-Béjart ainsi que d'autres aménagements comme la prolongation de la ligne de tramway et la réalisation du contournement ouest de Montpellier.

Ce chantier d'1,4 million d'euros s’inscrit dans un plan plus large de modernisation du réseau électrique de RTE sur le territoire de la Métropole de Montpellier à travers la construction en 2019 d’une ligne électrique souterraine 225.000 volts entre les postes existants de Quatre seigneurs et de Saumade et la mise en souterrain de 13 km de lignes électriques existantes dans le secteur d’Odysseum.