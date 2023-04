Le département de l'Orne active la vigilance sécheresse

La vigilance sécheresse est activée sur l’ensemble du département de l’Orne. Malgré les pluies importantes tombées durant le mois de mars, "la situation reste fragile et préoccupante" indique la préfecture dans un communiqué. Les cours d'eau ont certes retrouvé des débits proches de la normale saisonnière, mais "le niveau des eaux souterraines reste préoccupant".

Le département est toujours marqué par la sécheresse de l'été dernier. La situation est plus préoccupante à l'est et au sud-ouest de l'Orne. "Le département de l'Orne aborde donc la prochaine saison estivale dans une situation plus dégradée que l’an dernier", poursuit la préfecture, avec des risques de sécheresse accrus.

Le niveau de vigilance est le premier des quatre niveaux de gestion de la sécheresse, avant l'alerte, l'alerte renforcée et le niveau de crise. Pour l'instant, il n'y a pas de restriction des usages de l’eau, mais un appel à la sobriété lancé l’ensemble de la population et des acteurs du département.