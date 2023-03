Le département de l’Orne lance un appel à réduire la consommation d’eau

Les signaux sont alarmants selon Christophe De Balorre, le président du conseil départemental de l’Orne. Pour l'aspect visible, les niveaux des 4.000 kilomètres de cours d’eau sont très bas dans l’ensemble du département. Et ce n’est pas mieux pour les nappes phréatiques. C’est la préfecture qui a la main pour déclencher des mesures de restrictions d’usage de l’eau, mais le patron du département lance déjà un appel à tous les Ornais : particuliers comme professionnels.

Christophe De Balorre : Les niveaux d'eau sont bas. Au mois de février, nous n'avons pas eu moins de 10 mm de précipitations dans le département et les nappes phréatiques sont à un niveau dramatiquement bas. En fait, nous retrouvons en ce mois de mars la situation qui était la nôtre l'été dernier, en plein mois de juillet !

Il y a 73 sites de prélèvements répartis dans l'Orne. Est ce qu'il y a des secteurs plus particulièrement touchés ?

Écoutez, moi, je pense que c'est tout le département qui est touché. Donc, on lance un appel en particulier aux ménages pour essayer de réduire leur consommation d'eau. Partout, là où c'est possible de le faire. Pour les lavages de voitures, les jardins et autres. On arrive à une période de l'année, le printemps, où la végétation a besoin de beaucoup d'eau. Donc ça va s’accentuer. Cet appel vise les ménages, mais également les professionnels. Nous leur demandons avec insistance de faire attention

Cet appel concerne également vos propres services départementaux Il y a des consignes ?

On leur demande dès aujourd'hui de faire attention partout où ils peuvent le faire. Par exemple pour les jardins. En utilisant les paillages de copeaux déchiquetés qui peuvent permettre de conserver davantage d'humidité au pied des plantes.

"La préfecture a trop tardé à réagir en 2022"

Du côté de la préfecture, on nous répond que les niveaux mesurés des nappes et des cours d'eau restent pour l'instant au-dessus des seuils qui font référence. Donc aucune nécessité de prendre des mesures…..

La préfecture fait très bien son travail. On a d'ailleurs organisé des réunions ensemble. Mais nous, nous préférons anticiper un peu plus les choses. L'année dernière, nous avons peut-être un petit peu trop attendu avant de tirer la sonnette d'alarme. En plein été, nous avons failli manquer d'eau dans le département. Les châteaux d'eau étaient vides et il ne faudrait pas que la situation se reproduise aujourd'hui. Donc il faut commencer à sensibiliser la population à cette nouvelle donne.