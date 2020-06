Le département de l'Yonne placé en vigilance sécheresse

La préfecture de l'Yonne place le département en vigilance sécheresse et appelle chacun à ne pas gaspiller l'eau .

Le département de l’Yonne connaît depuis plusieurs années d’importantes sécheresses de longue durée.

Malgré un hiver avec des précipitations légèrement supérieures à la normale, permettant une recharge des nappes souterraines, le retour d’un temps très chaud et sec depuis le mois d’avril a conduit à une baisse significative des débits des cours d’eau.

Dans un communiqué, la préfecture rappelle que les températures sont constamment au-dessus des normales depuis septembre 2019 (avec des moyennes mensuelles exceptionnelles certains mois : +4°C par rapport à la normale en février et avril 2020).

Une situation préoccupante

En ce début juin, la situation hydrologique est déjà préoccupante car proche de celle connue en 2019 à la même date. Les sols superficiels sont à nouveau secs.

Météo-France prévoit le retour d’un temps plus frais et des passages pluvieux sous forme d’averses orageuses jusqu’au 10 juin. Un temps plus sec pourrait revenir ensuite.

Compte tenu de ces prévisions qui permettent au plus de stabiliser la situation hydrologique, une vigilance s’impose à l’égard de la ressource en eau (le département avait été placé en vigilance sécheresse le 20 juin 2019).

La vigilance s'impose

En conséquence, dans la mesure où des seuils d’alerte sont susceptibles d’être franchis, le préfet a décidé de placer le département en vigilance sécheresse par arrêté préfectoral.

Cette mesure d’anticipation vise notamment à informer et sensibiliser les élus, l’ensemble des usagers et la population de la situation actuelle de la ressource en eau.