Le Département de la Gironde va lancer des expérimentations pour une forêt "plus résistante"

"Aider à mieux protéger cette forêt". C'est l'idée de la mission forêt, dont la première réunion s'est tenue ce mardi, à l'initiative du Département de la Gironde , explique ce mercredi sur France Bleu Gironde Pascale Got, sa vice-présidente en charge de l'environnement. La mission consiste à rendre la forêt, qui couvre plus de 45% de la surface du département "plus résistante, mieux adaptée au réchauffement climatique de manière à pouvoir la protéger", décrit Pascale Got.

Il est bien sûr question des incendies, six mois après un été brûlant, où 30 000 hectares de forêt ont disparu en Gironde. Mais pas que, puisque "le premier danger pour la forêt ce sont les parasites", selon Pascale Got. Pour lutter contre ces deux dangers, la question se pose de diversifier les essences d'arbres dans la forêt des Landes des Gascogne.

Pin, bouleau, ou les deux ?

Il ne s'agit pas cependant de "dire qu'il ne faut plus de pin maritime", explique Pascale Got, qui souligne que cet arbre "est caractéristique du massif landais, parce que le sol est pauvre, C'est la meilleure essence". Tout en appelant à "ne pas opposer les démarches", elle "suggère de gérer différemment". Et cite une expérimentation mise en place avec l'Inrae (Institut national de la recherche agronomique) dans une forêt départementale, qui montre que "l'introduction du bouleau ne gêne pas la sylviculture, mais fait écran sur certaines catégories, notamment les parasites".

Si le calendrier reste flou, un "comité scientifique" est mis en place, dit Pascale Got, et un "laboratoire à ciel ouvert" va être crée dans le domaine départemental d'Hostens, où une pépinière départementale va voir pousser plusieurs essences.

