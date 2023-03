Le département de la Haute-Saône va être placé en état " d'alerte sécheresse ". L'annonce a été faite par le préfet Michel Vilbois ce vendredi après avoir réuni le comité eau. "C'est la première fois que je le réunis si tôt dans l'année. Je peux d'ores-et-déjà vous dire que l'année 2023 s'annonce pire que 2022", explique le préfet du département. Il prendra l'arrêté milieu de semaine prochaine.

ⓘ Publicité

Des restrictions pour les particuliers

En 2022, cet arrêté avait été pris le 17 juin. "On a trois mois d'avance malheureusement*. Nous sommes dans une situation où l'ensemble des ressources, cours d'eau, nappes voire l'humidité des sols, si on prend critère par critère, c'est inquiétant", analyse Séverine Artero, directrice adjointe de la Direction Départementale des Territoires.

"Aujourd'hui, les cours d'eau sont équivalents à un mois de juin sec", complète Séverine Artero. "Aujourd'hui, les nappes sont reconstituées à hauteur de 40% en Haute-Saône. En février, nous avons eu un déficit de pluie de l'ordre de 60%. Et dans notre département ce sont essentiellement les nappes qui donnent l'eau potable à la population et au bétail", renchérit Michel Vilbois.

Plusieurs restrictions vont entrées en vigueur dès que l'arrêté sera publié.

Interdiction d'arroser jardins et pelouse de 11h à 18h pour les particuliers, mais aussi pour les collectivités, golfs et autres espaces verts. Interdiction d'arroser les terrains de sport également pendant ces horaires.

Interdiction de laver sa voiture. Sauf avec du matériel haute pression ou avec un matériel équipé d'un système de recyclage d'eau.

Interdiction d'arroser les pistes de chantiers, nettoyer les façades, toitures et trottoirs sauf impératif sécuritaire ou sanitaire.

Interdiction de remplir sa piscine. Sauf pour la remettre à niveau. Ou si c'est une première mise en eau avec accord du gestionnaire du réseau AEP si le chantier a débuté avant les premières restrictions.

Pour les centres équestres, l'arrosage des pistes et des carrières doit être inférieur à 12h par jour.

L'arrosage et l'irrigation ne sont pas concernés par ces mesures de restrictions si l'eau utilisée vient de réserves d'eau de pluie par exemple, indique la préfecture. "On est dans une situation où depuis 2018, on a cinq années de sécheresse sur six. Le système est en train de changer. L'eau devient une ressource rare qu'il faut économiser. On va interdire les choses de manière ponctuelle mais chacun doit réfléchir aujourd'hui et demain à l'usage de l'eau", conclut le préfet de la Haute-Saône.