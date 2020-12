Le département de la Lozère placé en alerte orange jusqu'à mardi matin avec des chutes de neige modérées attendues dans la nuit mais suffisantes pour perturber la circulation, a annoncé Météo France lundi soir. Ces précipitations "sont temporairement fortes lundi soir avant de faiblir temporairement, puis se renforcer à nouveau en fin de nuit, avec des intensités attendues temporairement de l'ordre de 3 à 5 cm par heure", détaille le bulletin. Sur l'Aubrac notamment, 30 à 40 cm de neige sont attendus. En moyenne 10 à 15cm sont attendus sur l’ensemble du département, les cumuls pouvant atteindre 20 à 30cm sur la Margeride.

équipements spéciaux obligatoire

Afin de sécuriser les déplacements impératifs des usagers de la route et de faciliter le travail des services de voiries, la préfète de la Lozère décide de rendre obligatoire le port des équipements spéciaux. La circulation routière pourra être localement perturbée, particulièrement sur l’A75 et le réseau secondaire aux points les plus élevés du département. La chaussée devient glissante par temps de neige, il est donc fortement recommandé aux usagers de la route d’augmenter les distances de sécurité et de ralentir pour éviter un écart dangereux ou une perte de la maîtrise du véhicule.