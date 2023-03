Le département de la Somme placé en vigilance sécheresse

La Somme n'est pas épargnée par la sécheresse en ce début de printemps. Tout le département est placé en vigilance, annonce ce mercredi le préfet, Etienne Stoskopf. La situation est particulièrement critique pour les bassins de l'Avre et de l'Ancre, qui sont placés en vigilance renforcée.

"Il faut se préparer à une année difficile"

"Il faut se préparer à une année difficile", estime le préfet. La préfecture ne met pour l'instant pas de mesure de restrictions en place, mais ce pourrait être le cas avant le mois de juillet "si la situation n'évolue pas dans le bon sens", explique-t-il.

Dans le secteur de l'Ancre, la nappe s'est très peu rechargée cet hiver. La situation est encore plus critique pour celle de l'Avre, qui ne s'est pas rechargée et dont le niveau baisse depuis le mois de janvier. "La situation des pluies a été très mauvaise au mois de février, elle est un peu meilleure au mois de mars. Il peut encore en arriver dans les semaines qui viennent. Donc nous ne sommes pas encore au moment d'une crise qui nous obligerait à prendre des restrictions. On n'est pas encore dans une situation de pénurie, mais il est probable que nous y arriverons compte tenu de la situation cet été ou avant l'été. C'est pour ça qu'on prend dès maintenant des messages de vigilance forte", poursuit le préfet de la Somme, au micro de France Bleu Picardie.

Mettre en place des éco-gestes

La préfecture invite chacun à mettre en place des éco-gestes pour économiser l'eau : utiliser le lave-vaisselle, prendre des douches et pas des bains, récolter l'eau de pluie pour arroser le jardin... "Il faut dès maintenant faire des économies d'eau chez soi, faire la chasse au gaspillage parce que nous nous apprêtons à avoir une saison particulièrement difficile. On a eu l'été dernier déjà une situation de sécheresse très importante. Les nappes phréatiques n'ont pas eu de recharge suffisante et nous sommes très inquiets sur l'été qui arrive. Il n'est pas trop tard aujourd'hui pour faire les bons gestes pour économiser l'eau", martèle encore Etienne Stoskopf.