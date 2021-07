50.000 euros pour les pays touchés par les inondations de la part du département des Alpes-Maritimes

Suite aux inondations sans précédent qui ont dévasté les régions de Rhénanie, Westphalie du nord et Westphalie en Allemagne ainsi qu’en Belgique, avec un bilan actuel de 153 morts, le Président du Département des Alpes-Maritimes, Charles Ange Ginésy, qui réunissait ce vendredi l’Assemblée départementale en séance plénière a obtenu le vote à l’unanimité d’une aide d’urgence immédiate de 50 000 € à destination des territoires touchés.

Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes-Maritimes a tenu a réagir : « Ces inondations dont les images laissent bouche bée et dont le bilan ne cesse de s'alourdir, nous rappellent bien sûr les terribles images de la Tempête Alex qui a frappé les Alpes-Maritimes en octobre dernier. Au-delà de cette somme symbolique, face à l’étendue des dégâts je suis également prêt à déployer les moyens du Service Départemental d’Incendie et de Secours ainsi que les agents de la FORCE 06 pour venir en aide aux victimes sur le terrain comme nous avons pu le faire lors des inondations de Trèbes dans l’Aude en 2018. »

Pour Eric Ciotti, Député, Président de la Commission des Finances du Département des Alpes-Maritimes : « Les images des inondations qui ont touché l’Allemagne et la Belgique sont terrifiantes et nous rappellent le tragique passage de la Tempête Alex en octobre dernier. Dès le lendemain, notre département a reçu des milliers de dons pour nous aider à secourir, protéger et reconstruire nos villages.Ce matin, sur proposition du Président du Département des Alpes-Maritimes, la collectivité départementale a voté une aide de 50 000 € pour aider à la reconstruction de ces régions.Je veux exprimer ma solidarité avec nos amis et voisins belges et allemands. »