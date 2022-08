Qualité de l'air : le département des Landes confronté à un épisode de pollution à l'ozone

La qualité de l'air va se dégrader cette semaine dans le département des Landes. En cause : les fortes chaleurs et la pollution liées aux trafic routier et aux usines. Les concentrations d'ozone dans l'air devraient diminuer en fin de semaine avec l'arrivée des orages annoncés par Météo France.

La qualité de l'air se dégrade progressivement dans les Landes cette semaine. Dès ce mardi 9 août, la carte d'Atmo Nouvelle Aquitaine, qui mesure la qualité de l'air, vire au rouge, signe d'un épisode de pollution.

Pollution à l'ozone

Rien à voir avec les phénomènes de pollution inquiétants auquel nous avons dû faire face lors des incendies en Gironde. Cette fois, c'est un épisode de pollution à l'ozone qui touchera le département dans Landes toute la semaine. "C'est un phénomène tout à fait normal en été", explique Patrick Bourquin, directeur délégué chez Atmo Nouvelle Aquitaine. À cause des températures très élevées, y compris la nuit, la quantité d'ozone, un polluant sous forme de gaz et non de particules, ne se dilue plus suffisamment dans l'atmosphère.

"On s'attend à ce que cet épisode dure toute la semaine, avant de voir arriver un épisode probable d'orages qui balayera ce phénomène de pollution", poursuit Patrick Bourquin. L'arrivée de pluies et de vent permettraient de réduire la concentration d'ozone dans l'air.

Quelques recommandations

Pour le moment, la qualité de l'air est dégradée, voire mauvaise. Aucune mesure particulière n'est annoncée par Atmo. "Il est possible que ce seuil soit franchit d'ici la fin de la semaine, puisque Météo France annonce une augmentation progressive des températures", précise Patrick Bourquin qui conseille tout de même quelques mesures de précaution personnelles. "On évite d'exposer des personnes atteintes de maladies respiratoire, d'asthme, on évite aussi d'aller faire du sport en plein soleil au moment où les températures sont les plus élevées..."

Et puisque ce pic de pollution est lié notamment au trafic routier, il est conseiller de limiter, si cela est possible, ses déplacements en voiture et de privilégier par exemple les transports en commun et transports doux.