Le département des Landes placé en vigilance orange canicule dimanche

Après le Gers, les Landes. L’épisode tardif de canicule s’étend encore un peu plus en France. Dimanche 20 août, 49 départements sont placés en vigilance orange par Météo-France, d'un ligne qui part des Landes jusqu'au Bas-Rhin. Les Landes sont placées en vigilance orange canicule à partir de dimanche midi, avec des températures maximales entre 32 et 38 degrés dans les terres, notamment au nord-est de Mont-de-Marsan, et entre 26 à 30 degrés sur la côte.

Les numéros utiles :

• La plateforme téléphonique D Canicule info service E est mise en place au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe), du lundi au samedi de 8 h à 20 h ;

• En cas de malaise, appelez immédiatement les secours en composant le 15 ou le 112 ;

• Le 115, numéro d’appel gratuit, a pour mission d’informer, orienter et rechercher un hébergement pour les personnes sans domicile fixe.