Le département du Doubs placé en alerte sécheresse

La préfecture du Doubs a placé ce vendredi le département en niveau d'alerte à la sécheresse, déclenchant des mesures de restriction des usages de l'eau sur l'ensemble du territoire.

"Les étiages constatés des rivières, des nappes phréatiques et du lac Saint-Point sont particulièrement faibles" et "malgré les rares précipitations récentes, la situation hydrologique ne devrait pas s'améliorer dans les prochains jours", avertit la préfecture.

A compter de ce vendredi, l'arrosage des pelouses et espaces verts et l'irrigation agricole par aspersion sont interdits de 8 h 00 à 20 h 00. La préfecture du Doubs interdit également le lavage des voitures hors station, le remplissage des piscines et la fermeture des fontaines.

Début juillet, Météo-France avait indiqué que, sur les trois derniers mois, les sols s'étaient "nettement asséchés sur une large moitié nord et est du pays". Les sols étaient alors qualifiés d'"extrêmement secs" de la Haute-Normandie aux Hauts-de-France et jusqu'au Grand Est. En 2019, la France avait connu un épisode de sécheresse exceptionnel, avec 88 départements en alerte ou soumis à des restrictions. Pour 2020, Météo-France anticipe un été encore plus chaud et plus sec que la normale.