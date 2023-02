Le Département du Loiret mandate une étude pour lutter contre les cyanobactéries à l'étang de la Vallée

Pourra-t-on se baigner dans l'étang de la Vallée, à Combreux, cet été ? La réponse ne sera connue qu'à l'ouverture prévue de la baignade, le 1er juillet et elle tient aux résultats des analyses qui seront menées en amont. Mais le Département du Loiret, propriétaire de cette base de loisirs très fréquentée l'été en forêt d'Orléans, voit plus loin. Pour éviter de nouveaux épisodes de cyanobactéries et des interdictions de baignade de plus d'un mois comme à l'été 2022 , il mandate un cabinet spécialisé pour réaliser une étude au long cours.

Certaines causes des épisodes de cyanobactéries, toxiques pour l'homme et l'animal, sont déjà connues. La configuration de l'étang de la Vallée, d'abord. "C'est un étang qui est assez plat, pas très profond, avec une eau qui bouge très peu. Elle stagne", explique Yves Bergot, responsable du service Canaux et environnement du Département du Loiret. Or, les cyanobactéries se plaisent dans une eau stagnante, encore plus quand il fait chaud. "Une forte chaleur, peu de pluie. Avec les évolutions climatiques actuelles, les choses ne vont pas aller en s'arrangeant."

L'étude doit durer une année complète

C'est pour trouver des solutions à court, moyen et long terme que le Département mandate une étude, qui va s'intéresser à l'environnement global de l'étang. "L'étang est alimenté par plusieurs sources, il faut voir parmi ces sources quels sont les apports, si certains ne favorisent pas l'apparition de cyanobactéries, comme le phosphore" précise Yves Bergot. Le bureau d'études sur les milieux aquatiques Ecolimneau doit mener une étude longue, d'une année, complexe, qui tient compte des saisons, avant de proposer des solutions, comme la dépollution ou un traitement des eaux.

Une étude à 50.000 euros

Coût de l'étude : 50.000 euros, une somme que le Département du Loiret est prêt à payer car cet étang fait partie des lieux prisés l'été par le tourisme, surtout local. "A cette époque-là, ce sont à la fois des Loirétains un peu écartés de Combreux, qui viennent pour se reposer, avoir du loisir, se baigner, et puis des touristes de plus longue portée car il y a un camping à côté. Inévitablement, c'est un spot sur lequel on s'arrête volontiers" déclare Laurence Bellais vice-présidente au département en charge de la culture, du tourisme et de l'attractivité des territoires. "C'est une vraie base de loisirs (...) de prime abord, les plus pénalisés [par les cyanobactéries] sont les habitants très proches, qui aspirent à pouvoir aller un peu en vacances localement."