Le Département du Loiret présente son étude pour une meilleure réutilisation des eaux usées

Mieux réutiliser les eaux usées dans le Loiret. En septembre 2022, le Département avait lancé une vaste étude, en collaboration avec le CEREMA, pour donner aux collectivités une base de travail afin d'atteindre cet objectif de préservation de la ressource, sur fond de changement climatique.

"Cette étude, c'est un état des lieux. On va maintenant aller à la rencontre des collectivités pour leur expliquer, et elles auront l'opportunité de faire des appels à projets" déclare Jean-Luc Riglet, vice-président du Département en charge de la transition écologique. L'étude, qui a coûté 42.000 euros, est inédite en France pour un territoire départementale.

Des territoires propices à la "REUT", d'autres beaucoup moins

Les résultats de cette analyse poussée des 76 sous-bassins versants du Loiret et des 214 stations d'épuration montrent qu'il existe, sur certains territoires, de vraies opportunités de réutiliser davantage les eaux usées, que ce soit pour l'étiage des cours d'eau, le rechargement des nappes ou l'agriculture. A condition que leur traitement, en station d'épuration, corresponde aux usages. Sur d'autres zones en revanche, la possibilité de "REUT" est faible.

Sur l'Orléanais, où la Loire doit être préservée surtout en été, en Sologne, où les forêts sont plus nombreuses et les usages de l'eau plus restreints, il y a moins d'opportunités de réutilisation des eaux usées, contrairement au Neuvillois. "En consultant les cartes, on s'aperçoit que notre territoire est très favorable à la REUT. Cela pourrait être utile pour le milieu agricole" note le maire de Neuville-aux-Bois Patrick Hardouin, qui assure que la commune se saisira du sujet. "Une étude sans action, ça n'a aucun sens. Il faudra passer à l'action."

Une aide financière promise par le Département

L'étude sera présentée en détail aux collectivités à l'automne. Le Département promet une aide sur l'ingénierie et une aide financière, à partir de 2024, aux collectivités qui souhaiteraient, sur la base de cette étude, développer des projets de réutilisation des eaux usées. Des travaux seront nécessaires, sur les stations d'épuration ou encore les canalisations.