Le département rend hommage aux sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes après six récents incendies

Après plusieurs incendies ces derniers jours, dont un assez important à Saint-Vallier-de-Thiey , le département des Alpes-Maritimes a tenu à rendre hommage aux 300 soldats du feu engagés sur les récentes opérations.

Le Président du conseil départemental Charles-Ange Ginésy loue leur réactivité : "Je tiens à féliciter les femmes et les hommes du SDIS 06. Nos sapeurs-pompiers, déployés au même moment sur 6 incendies attisés par la Tempête Larisa, sont venus à bout, au cœur de la nuit, des derniers foyers qui ont été fixés. Plus de 300 hommes avec près de 150 engins de lutte contre les incendies ont été engagés dans cette journée noire et ont réussi à éviter toute perte humaine et toute dégradation sur les habitations et entreprises à proximité. Leur abnégation et leur efficacité, au péril de leur vie, justifient tous les moyens financiers investis par le Département des Alpes-Maritimes pour la protection des populations".