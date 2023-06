Le député de Tours Charles Fournier positif aux polluants éternels, "je vais aller fouiller pour comprendre"

Les députés écologistes de l'Assemblée nationale ont voulu savoir s'ils étaient ou non exposés aux polluants dits éternels, les per- et polyfluoroalkylés, également appelés PFAS. Ces polluants utilisés par les industriels pour leurs propriétés antiadhésives, antitaches et imperméabilisantes qui se cachent dans les produits du quotidien (emballage alimentaire, vernis, papier, poêles, etc). Des polluants qui s'accumulent avec le temps dans l'air, le sol, l'eau.

"Synthron, l'aéroport de Tours, la base militaire... j'ai des hypothèses"

Les députés ont donc envoyé une mèche de leur cheveux pour les faires analyser en laboratoire et les résultats sont édifiants. Selon nos confrères de France Inter , tous les députés ont été testés positifs. Parmi eux, le député de Tours Charles Fournier, qui a dans son corps 10 fois plus de PFAS que certains de ses collègues. "C'est un échantillon non-représentatif" reconnaît l'élu, "mais qui indique quand même le risque d'une pollution généralisée".

Charles Fournier s'interroge : "on se pose beaucoup de questions de là où on vit, de ce qui est polluant dans mon territoire. Je ne m'attendais évidemment pas à ce résultat. En Touraine, on n'est pas dans un territoire marqué par une histoire industrielle importante. La pharmacie est très présente, le caoutchouc aussi, mais je n'imaginais pas que je serais particulièrement exposé. J'ai plusieurs hypothèses, il y a des sites pollués comme l'aéroport, la base militaire mais il y a aussi une usine qui a explosé il y a 30 ans, Synthron, qui a pollué les nappes phréatiques puisqu'il y a eu un arrêt de la consommation d'eau potable pour 200. 000 personnes. Et comme on sait que ce sont des des polluants éternels qui peuvent rester dans les nappes phréatiques, c'est une hypothèse." Le député promet "d'aller fouiller" pour comprendre ces résultats et demande des études, "nous faisons trop peu d'études épidémiologiques d'ampleur, c'est une responsabilité qui serait à mon avis nécessaire de confier notamment aux régions".