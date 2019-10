Le député des Bouches-du-Rhône François-Michel Lambert veut interdire les cigarettes avec filtre

Pour lutter contre la pollution causée par les mégots, le député UDE (Union des démocrates et des écologistes) des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, va déposer une proposition de loi pour interdire les cigarettes avec filtre dès le 1er janvier 2022.

Bouches-du-Rhône, France

Chaque année, 500 millions de mégots de cigarettes sont jetés dans la métropole marseillaise. Pour en finir avec cette pollution monstre, le député UDE (Union des démocrates et des écologistes) des Bouches-du-Rhône, François-Michel Lambert, va déposer ce jeudi 24 octobre, une proposition de loi pour interdire les filtres dans les cigarettes d'ici le 1er janvier 2022.

Le filtre de cigarette : un polluant notoire

Les filtres de cigarette sont composés pour la plupart d'un mélange de coton et de plastique et renferment environ 4000 substances toxiques présentes dans la fumée de cigarette. Lorsqu'ils sont jetés sur les trottoirs, les mégots terminent très souvent leur vie dans la mer et polluent jusqu'à 500 litres d'eau chacun. Ensuite, il faut compter une dizaine d'années pour qu'ils disparaissent.