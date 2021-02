Le député PS de la Mayenne, Guillaume Garot, veut créer une police du gaspillage alimentaire

Guillaume Garot, député socialiste de la Mayenne, ancien ministre sous François Hollande, repart au combat contre le gaspillage alimentaire en lançant un nouvel acte, une nouvelle proposition de loi qui sera débattue mercredi en commission à l'Assemblée Nationale, "nous devons accélérer" dit-il. Depuis 2016, la loi anti-gaspi, qui porte son nom, oblige notamment la grande distribution à donner leurs invendus aux associations. Malgré ce premier pas, des millions de tonnes de denrées sont encore jetées par les super et hypermarchés.

Le parlementaire mayennais propose de faire de la lutte contre le gaspillage alimentaire une grande cause nationale, de rendre obligatoire l'éducation à l'alimentation à l'école et de supprimer les dates et mention "à consommer de préférence avant le..." sur certains produits non-périssables comme le riz, les pâtes et les céréales.

"L'Etat doit assumer son rôle de contrôle et de sanction"

Parmi les nouvelles mesures envisagées par Guillaume Garot, on trouve également la création d'une police du gaspillage alimentaire : "c'est une mission nouvelle que je souhaite confier aux agents de la répression des fraudes et du ministère de l'agriculture, l'Etat doit assumer son rôle de contrôle et ensuite de sanctionner. L'éventail des sanctions existe, il y a tout ce qu'il faut. Simplement, il faut les appliquer lorsqu'il y a des contrevenants. Il y a donc besoin d'une police du gaspillage alimentaire. Je propose aussi des bons pour bien manger, l'idée est de mettre à la disposition des associations caritatives des produits frais de bonne qualité, il y a un manque, et c'est aussi une façon de soutenir les producteurs locaux" a-t-il expliqué ce lundi matin sur France Bleu Mayenne.

Le député socialiste demande également la création d'un fonds de 50 millions d'euros afin de financer des projets d’investissement et de fonctionnement, comme l’achat d’un camion frigorifique par une association, une campagne de sensibilisation régionale, une action anti-gaspi menée par une collectivité dans des cantines, etc.

Guillaume Garot espère convaincre l'ensemble des groupes parlementaires, au-delà des clivages partisans. Il y a 5 ans, sa loi avait été votée à l'unanimité.