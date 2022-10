À Argelès, le dérèglement climatique perturbe la récolte d'olives : "On récolte un mois et demi plus tôt"

Gildas (à droite), et les quatre saisonniers ont commencé la récolte plus tôt que l'année dernière

Commencer une récolte dans leurs oliveraies un 10 octobre, "du jamais vu", pour Isabelle et Gildas Girodeau, propriétaires du domaine du Mas Boutet, à Argelès, depuis 2000. L'année dernière, ils avaient commencé fin octobre, "il y a 20 ans, c'était mi-novembre", assure Gildas. La faute au dérèglement climatique selon lui. "On a des printemps plus secs, des étés plus chauds, et donc, la maturité arrive plus tôt, plus vite."

ⓘ Publicité

Des fruits plus petits à cause des chaleurs du printemps

Non seulement les récoltes sont de plus en plus précoces, mais les fruits sont aussi perturbées par les fortes températures qui surviennent maintenant au printemps : "Au mois de mai, il a fait très très chaud, près de 40 degrés", se souvient Isabelle. Sauf que c'est le moment où l'arbre produit les fruits. "S'il fait trop chaud à ce moment-là, il a tendance à se mettre en "mode survie", et à se débarrasser de fleurs qui auraient pu être productives", se désole la productrice. Les olives sont du coup plus petites cette année.

14 hectares d'oliveraies

En moyenne, chaque année, Isabelle, Gildas, et leurs saisonniers, récoltent 20 tonnes d'huile d'olive, ce qui représente 2 000 litres d'huile d'olive, sur leurs 14 hectares répartis à Argelès, dans les Albères, ou même en Catalogne du sud. Cette année, "difficile à dire, il est encore trop tôt", rétorque Isabelle. Il faudra faire le bilan dans deux semaines, quand le travail sera terminé.