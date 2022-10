Plus besoin de migrer vers l'Afrique, ces oiseaux passent l'hiver près de Perpignan

Depuis les années 80, les bénévoles du Groupement Ornithologique du Roussillon (GOR) surveillent et recensent les parcours des oiseaux migrateurs dans les Pyrénées-Orientales. Certaines espèces, comme la huppe fasciée, migrent dans le département, mais n'en repartent plus, à cause d'une météo de plus en plus clémente, causée par le dérèglement climatique.

"On l'appelle la poupoute dans le Sud", précise Yves Aleman, le président du GOR. Un petit oiseau, originaire d'Afrique, et coiffé d'une huppe, qui ne passe, habituellement, dans les Pyrénées-Orientales, que du mois de mars jusqu'au mois de septembre. "Dans les années 80, c'est un oiseau qu'on ne voyait que dans cette période. Puis, on a commencé à voir des huppes en hiver, ici", explique Yves Aleman.

"Plus besoin d'aller faire des milliers de kilomètres jusqu'en Afrique" - Yves Aleman, président du GOR

Un phénomène qui s'est fait très progressivement, d'année en année. Aujourd'hui, ce sont près de 300 huppes qui vivent à l'année dans les P-O, sur les presque 2 000 que compte l'espèce, parce qu'il fait de plus en plus doux. "C'est un oiseau qui va chercher son alimentation dans le sol. Comme les sols ne gèlent plus, il a accès à la nourriture beaucoup plus facilement. Donc, plus besoin d'aller faire des milliers de kilomètres pour aller en Afrique."

Pour l'ornithologue, ce changement n'est pas si problématique pour l'espèce, c'est un exemple de l'adaptation des oiseaux au dérèglement climatique. Le vrai danger, pour ces animaux, ce sont plutôt la pollution et les traitements chimiques, utilisés notamment dans l'agriculture.