Le dernier cheval sauvage dans les pas du Przewalski en Lozère

Hures-la-Parade, France

Le cheval de Przewalski est l'ancêtre de nos chevaux domestiques. Mais en tant qu'espèce, il n'a jamais été apprivoisé. Menacé de disparition, ces chevaux naissent sur le causse Méjean depuis plus de 25 ans avant leur réintroduction dans les grandes steppes d'Asie, leurs terres d'origine. Terre de Cévennes vous propose de découvrir une espèce unique au travers d’une visite guidée. Le dernier cheval sauvage dans les pas du Przewalski un reportage de Saïd Makhloufi.

A 1000 mètres d’altitude dans un décor digne des steppes de Mongolie ou de Patagonie, 29 chevaux vivent en troupeaux sur près de 400 hectares. Sur le causse Méjean et ses terre rudes aux larges étendue le cheval de Przewalski est comme à la maison. Sébastien Carton de Grammont est responsable de l’association TAKH qui s’occupe des chevaux.

"En Lozère on a des similitudes en matière de climat, en matière de végétation et des grands causses comme ici sont rares en Europe"

Sur le causse Méjean et ses terre rudes aux larges étendue le cheval de Przewalski est comme à la maison. © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Depuis 25 ans Sébastien est aux côtés du cheval de Przewalski, il est quasiment le seul à les approcher mais aujourd’hui et pour la 1er fois une visite guidée pour le public est organisée. Pendant plus d'une heure, Sébastien Carton de Grammont, qui participe à l'aventure depuis ses débuts, dans les années 90 permet à des particuliers d’approcher les chevaux de Przewalski. Le Przewalski n’est pas un cheval comme les autres ni une espèce menacée parmi d’autres, il est unique c’est lui le seul le vrai cheval sauvage. Ses chevaux là on ne les approche pas, on ne les monte pas. On l’appelle Takh, Takhi, traduction de cheval en Mongole même si l’animal est plus connu sous le nom de cheval de Przewalski.

Les chevaux de Przewalski forment des familles et adoptent des comportements de chevaux sauvages. © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Le nom Przewalksi vient du colonel Nicolaï Przewalski, un explorateur russe qui avait observé le cheval dans le désert de Gobi en 1879 et qui plus tard l'avait identifié comme une espèce inconnue des scientifiques occidentaux. Les nomades mongols vivaient avec cette espèce depuis des siècles. Depuis sa découverte par les Occidentaux, le cheval de Przewalski était devenu la cible des chasseurs et de campagnes de capture, qui ont conduit en partie à son extinction à l'état sauvage dans les années 1960. A ce moment, seuls 14 chevaux ont survécu dans différents zoos européens. Cependant, en 1990, la population captive a atteint les 1000 individus et on a commencé à discuter de possibles réintroductions en Mongolie.

Sortie de la nuit des temps ce petit cheval à l’allure préhistorique et pour cause il existe depuis la préhistoire. Il ressemble à s’y méprendre au cheval de la grotte Lascaux dessiné par les hommes des cavernes il y a plus de 18 000 ans, même physique, même crinière. Les deux chevaux sont cousins, le 1er a disparu et le second à traverser l’histoire.

Il ressemble au cheval de la grotte Lascaux dessiné par les hommes des cavernes il y a plus de 18 000 ans © Radio France - SAID MAKHLOUFI

On retrouve avec le Przewalski les mêmes caractéristiques que les chevaux préhistoriques comme la forme de la lettre M sur le ventre assez clair.

Le cheval de Przewalski est une curiosité de la nature. Sa filiation avec le cheval le plus connu de l’histoire n’est pas ce qui surprend le plus, ce qui surprend c’est sa génétique. Le Przewalski possède 66 chromosomes, là où le cheval traditionnel en compte 64.

Les chevaux de Przewalski forment des familles et adoptent des comportements de chevaux sauvages. Et c'est en troupeau qu'ils sont réintroduits dans leur terre natale, celle de leurs ancêtres : la Mongolie.

Retour en Mongolie

Menacés de disparition, ces chevaux naissent sur le causse Méjean depuis plus de 25 ans avant leur réintroduction dans les grandes steppes d'Asie, leurs terres d'origine. Entre 2004 et 2005, quatre familles de chevaux et un groupe d'étalons ont été envoyés vers ces lointaines steppes d'Asie Centrale, où ils vivent désormais en toute liberté.