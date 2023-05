Le déterrage des blaireaux interdit en dehors des périodes de chasse dans l'Oise

"Nous avons gagné." Contacté par France Bleu Picardie, l'association de défense des droits des animaux One Voice se félicite de la décision rendue ce jeudi par le tribunal administratif d'Amiens. Elle suspend en référé l'arrêté de la préfecture de l'Oise qui prolonge au printemps, au delà des périodes légales de chasse entre septembre et janvier, le déterrage des blaireaux, une méthode qualifiée de cruelle par One Voice.

Lors de l'audience au tribunal administratif ce mardi, les représentants de One Voice ont rappelé qu'au printemps "des petits blaireaux sont présents dans les terriers et peuvent être tués." Un arrêté similaire de la préfecture de la Somme avait été suspendu par le tribunal administratif d'Amiens en juin 2022.

La préfecture de l'Oise peut faire un recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours.