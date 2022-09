Le dispositif "Territoire engagé pour la nature" prend de l'ampleur en Berry

L'Agence régionale de la biodiversité invite les communes à rejoindre le dispositif "Territoire engagé pour la nature" lancé en 2019 pour accompagner les collectivités dans leurs projets de sauvegarde de la biodiversité et de lutte contre le dérèglement climatique.

Lancé en 2019 par l'Agence régionale de la biodiversité (ARB), le dispositif "Territoire engagé pour la nature" (TEN) se développe en Berry. Au total, 28 collectivités sont reconnues en région Centre-Val de Loire pour leur engagement à agir en faveur de la biodiversité et lutter contre le changement climatique. C'est le cas notamment de Buzançais et de Lucay-le-Mâle dans l'Indre, et de Saint-Martin-d'Auxigny et de La Celle dans le Cher. Après un été marqué par des épisodes climatiques extrêmes en France, l'Agence régionale de la biodiversité invite les communes à amplifier la dynamique avec un nouvel appel à projet, ouvert jusqu'au 15 décembre 2022.

Les plans d'actions des "Territoires engagés pour la nature" comprennent des mesures directement liées à l'aménagement du territoire (revégétalisation, restaurations de mare ou prairies humides) et à la préservation des espaces verts et des espèces. L'ARB accompagne les collectivités pour trouver des moyens de financer et mettre en œuvre leurs projets.

Protéger et réaménager

Les enjeux sont nombreux dans le Berry qui comprend d'importants espaces de nature à protéger. De plus, les villes et les villages ne sont pas encore adaptés pour faire face aux conséquences du dérèglement climatique, d'où le besoin de certains réaménagements. "Beaucoup de bourgs sont très anciens et très minéraux. En été, ce sont de vrais îlots de chaleur", constate Benjamin Virely, chargé de mission à l'Agence régionale de la biodiversité en Centre-Val de Loire.

Autre enjeu dans les zones rurales : la gestion de l'eau pluviale. "Souvent, les villages sont près de cours d'eau. Il y a un risque d'inondations car les réseaux ne sont pas adaptés aux grosses pluies orageuses. Retravailler la place de la nature dans les espaces urbains permet de limiter ces impacts en favorisant l'infiltration", explique Benjamin Virely.

Le village de La Celle, dans le Cher, a rejoint le dispositif dès son lancement en 2019. Du traitement des eaux usées dans le village, à la protection d'une prairie humide au nord de la commune, plusieurs projets sont sur la table. "On a un projet autour de l'assainissement collectif avec la revégétalisation de deux places dans le village et la restauration du réseau pluvial. Pour l'instant, l'eau est polluée par les déchets des maisons. Un déversoir va être remis en état", développe le maire Philippe Auzon.

La commune a également signé avec le département du Cher, la création d'un "Espace naturel sensible"(ENF) pour mieux protéger et mettre en valeur une prairie marneuse, où une espère rare de papillon (le papillon azuré des mouillères) est actuellement recensée. L'idée est également de sensibiliser les scolaires et les touristes à la protection de cet espace riche en biodiversité.