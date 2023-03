Le dossier de relocalisation du camping Belle Etoile "est ouvert et avance" à Gouville-sur-Mer

La Manche est placée en vigilance orange aux vents violents ce vendredi en raison de la tempête Mathis . Météo France prévoit des rafales de 100 km/h dans les terres, et 110-120 km/h sur les littoraux. De quoi amplifier encore un peu plus l'érosion côtière dans le département. Notamment sur la côte ouest, où la dune du Pirou vient par exemple de souffrir du phénomène de grande marée . La commune demande des mesures d'urgences. Elles ont été prises à Gouville-sur-Mer, il y a un an tout juste, avec l'installation d'enrochements entre la plage et la route, qui protègent les campings et les commerces de plage.

Cela permet au camping Belle Etoile de pouvoir maintenir son activité. Il n'est situé qu'à 20 mètres de la plage. Au milieu, la route aura disparu dans les prochaines années. "La mer rogne la route, comme il n'y pas de roche et seulement du sable, le sable se trouve emmené par la mer, la route sera bientôt inaccessible", explique Luc Catherine, le co-gérant du site.

L'enrochement sur la plage au pied du camping Belle Etoile à Gouville-sur-Mer; © Radio France - Thomas Vichard

L'enrochement de la dune se montre pour l'heure efficace, mais c'est une solution provisoire, dans l'attente de délocaliser le camping : "La définition de la relocalisation on ne l'a pas encore dans tous ses termes. On ne sait pas où, on ne sait pas quand et on ne sait pas comment. Par contre, le dossier est ouvert et il avance."

Un projet de réaménagement du littoral

Cette délocalisation, Luc Catherine s'attend à ce qu'elle réponde à certains critères. Lui et sa femme sont devenus propriétaire des lieux contre deux millions d'euros en 2010 après avoir tout plaqué. "On a acheté un camping front de mer, comme nos 105 résidents, faut pas que ce camping aille dans le bocage, sinon ce n'est plus la même définition", prévient le co-gérant.

La route qui sépare le camping de la plage aura bientôt disparue, grignotée par l'avancée de la mer. © Radio France - Thomas Vichard

Le projet ne concerne pas seulement le camping Belle Etoile, mais aussi celui appartenant à la municipalité. Plus globalement, cela fait partie d'une PPA, un Projet Partenarial d’Aménagement, financé en partie par l'Etat pour réaménager le littoral d’Agon-Coutainville, Blainville-sur-Mer et Gouville-sur-Mer face à l'érosion cotière. C'est la troisième à être mise en place en France avec Saint-Jean de Luz au Pays basque , et Lacanau en Gironde .