Le festival électro Palmarosa mise sur l'écologie à Montpellier

C'est une première à Montpellier. Le festival électro Palmarosa a eu lieu ce samedi 20 août au domaine du Grammont, près du Zénith. Près de 6.000 festivaliers étaient attendus pour écouter notamment les artistes Kavinsky, Bon Entendeur et Christian Löffler, mais surtout profiter d'aménagements innovants. Composts, poubelles de tri sélectif, stands de sensibilisation à l'environnement... Le festival se veut éthique, et respectueux de l'environnement. Il prévoit même de recycler et transformer les urines, pour en faire de l'engrais naturel pour les agriculteurs.

Autre particularité : Palmarosa essaie de vendre des produits locaux. "On a refusé de travailler avec des grands groupes de bières européens pour aller toquer à la porte d'un brasseur montpelliérain, développer notre propre recette et créer la Palmarosa, la bière officielle du festival, qui est brassée à moins de 4 kilomètres", précise John Bertrand, l'organisateur du festival.

John Bertrand, organisateur du festival, mise sur des produits locaux Copier

On a refusé de travailler avec des grands groupes de bières européens pour aller toquer à la porte d'un brasseur montpelliérain

Dès l'entrée, des indications sont données pour bien trier ses déchets. Aurélien, un festivalier, est ravi : "Je trouve ça bien que des gros festivals se mettent à faire ça." Le jeune homme est bénévole dans un plus petit festival. "Nous, on a encore du mal à s'y mettre. Voir que de gros événements arrivent à aller dans cet élan-là, c'est plutôt positif !"

Poubelles de tri, compost, nourriture locale, les organisateurs veulent respecter un maximum l'environnement © Radio France - Emma Saulzet

Un verre à la main, Eikel se promène en attendant son artiste préféré, Kavinsky. Lui aussi, profite du côté éco-responsable : "Franchement, c'est assez sympa. Il y a des palettes de recyclage, des stands végétaux pour le compost... ça me fait chaud au coeur."

Laurie, une autre festivalière installée sur une serviette, parle même d'un festival du futur.

Maéva et Virginie, deux bénévoles Copier

Virginie et Maéva, elles, sont bénévoles. Elles s'occupent de la gestion des déchets. "Il n'y a rien par terre, se réjouit Virginie. Regardez, vraiment tout le monde joue le jeu et c'est super bien." Maéva ajoute : "J'ai jamais vu autant de poubelles sur un festival !" Les deux femmes n'ont même pas à scruter le moindre mégot jeté.

Un festival plus sécurisé

Palmarosa met aussi l'accent sur la protection des femmes. Une équipe est présente sur toute la durée du festival pour lutter contre tout type de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles. Il n'en fallait pas plus pour convaincre Camille, venue avec ses amies. "De plus en plus, faire attention à l'environnement, faire attention à la cause féminine et à l'engagement qu'on peut avoir tous les jours, c'est vraiment important pour moi. Je me sens représentée ici." La jeune femme a déjà mis des paillettes sur son visage, elle est prête pour la soirée électro, dans une ambiance écolo.

L'organisateur John Bertrand explique ces engagements par une prise de conscience. "On a été festivaliers, on sait ce qui coince un peu : l'attente au bar, les toilettes, etc. On a maximisé le confort des festivaliers. C'est une première édition, c'est une opération séduction pour montrer ce qu'on sait faire. Evidemment ça a un coût."

Palmarosa est soutenu par la Ville de Montpellier et la Métropole, dans le cadre de sa candidature pour devenir Capitale Européenne de la Culture en 2028.