Le festival Images et Montagnes présente sa neuvième édition à Saint-Martin-Vésubie

Trois jours d'expositions photographiques, de projections, d'ateliers et de débats autour de la thématique de ceux qui vivent et travaillent en montagne. C'est donc le programme de la 9e édition du festival Images et Montagnes à Saint-Martin-Vésubie. "En 2019, 3.000 personnes étaient venues voir les différentes expositions, on attend la même affluence cette année", explique Aline Vigiuer Le Geniel, la présidente de l'association Hérvé Gourdel, qui organise l'évènement.

Des films et des photographies

Parmi la programmation, on retrouve des photographes amateurs comme Bruno Troussier. Ses photographies sont exposées au deuxième étage de la mairie. "Je fais de la photo depuis que j'ai 12 ans et maintenant que je suis à la retraite, j'ai tout mon temps pour me consacrer à ma passion", explique-t-il. Ses clichés sont en noir et blanc, et racontent l'histoire des traces laissées par les hommes en moyenne montagne. L'artiste expose pour la toute première fois et ce n'est pas sans émotion. "Quand on connaît la montagne avant, on est très touché par les bouleversements que cet environnement subit", confie Bruno, des trémolos dans la voix.

Mais il y a aussi des projections de films. Mathieu Crétet présente son film coréalisé avec deux autres compagnons : À l'ombre des glaciers alpins. "Nous sommes des passionnés de montagne, mais pas seulement. Faire un film et le montrer, c'est aussi utiliser cet emblème pour mieux sensibiliser à la fonte des glaces", souligne-t-il. L'écologie reste au cœur de sa démarche, il est d'ailleurs venu à vélo de Grenoble.

La montagne, première touchée par le changement climatique

Le changement climatique est le propos de ces expositions et projections, bien que le thème cette année soit attaché à ceux qui vivent et travaillent en montagne. "Je ne pensais pas que j'allais devoir travailler avec la climatisation en altitude, c'est le cas aujourd'hui alors notre programmation est tout à fait d'actualité", détaille Aline Vigiuer Le Geniel.

Le président d'honneur cette année raconte les changements, les évolutions des climats sur la planète. Ce n'est autre que Jean-Franck Charlet, célèbre guide de montagne et surtout "cristallier". Avec son savoir-faire d'alpiniste, il pénètre des cavités du Mont-Blanc, pour en extraire ce qu'il appelle "les trésors de la montagne". Des cristaux formés il y a 15 millions d'années qui renferment en leur cœur les secrets de vie et de mort de la Terre. "Il y a des petites gouttes d'eau coincées à l'intérieur qui donnent des informations sur le climat à l'époque de leur formation", raconte-t-il de façon pédagogue.

Le festival Images et Montagnes dure jusqu'au dimanche 16 juillet, jour de remise de quatre prix aux participants.

Un mannequin détaille l'uniforme du "cristallier". © Radio France - Julia Beaufils

Jean-Franck Charlet est président du jury, guide de haute montagne et "cristallier". © Radio France - Julia Beaufils

Bruno Troussier expose pour la première fois ses photos. © Radio France - Julia Beaufils

Les cristaux ont été extraits par Jean-Franck Charlet. © Radio France - Julia Beaufils

L'équipe de l'association Hervé Gourdel qui organise le festival. © Radio France - Julia Beaufils