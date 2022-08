Le feu qui a pris, à cheval entre la Lozère et l'Aveyron lundi, dans les gorges du Tarn, progresse peu ce mercredi après avoir dévasté 700 hectares. Mais l'incendie n'est toujours pas maîtrisé et de nombreuses reprises sont constatées.

Incendie en Aveyron et en Lozère : le feu toujours pas maîtrisé, des moyens aériens demandés en renfort

700 hectares de résineux ont brûlé depuis lundi après-midi en plein Parc naturel régional des Grands Causses, à la limite des départements de la Lozère et de l’Aveyron. Une partie du feu, situé sur des barres rocheuses, reste inaccessible aux 450 pompiers toujours mobilisés sur place. Le feu de forêt progresse peu, mais il n'est toujours pas maîtrisé, il représente toujours un danger étant donné son changement d'orientation et ses nombreuses reprises constatés. Quatre foyers étaient actifs à la mi-journée.

Des moyens importants restent mobilisés

La préfecture de l'Aveyron précise que de nouveaux moyens aériens ont été demandés en renfort, sous réserve des capacités opérationnelles de la zone de défense sud, déjà mobilisées dans le département de la Gironde. La reconnaissance aérienne réalisée mercredi matin a conduit à l'engagement d'un hélicoptère bombardier d'eau, de deux avions légers mis à disposition d'une capacité de 3.500 litres chacun.

Les personnes évacuées ne peuvent pas regagner leurs lieux de résidence

Le feu de forêt continue de présenter un risque important pour la sécurité des personnes et des biens. Les plus de 2.000 personnes évacuées dans la nuit de lundi à mardi -des habitants de Mostuéjouls ou encore des campeurs de Rivière-sur-Tarn- ne peuvent regagner les lieux d'évacuation pour le moment. Les forces de l'ordre contrôlent que les consignes soient respectées. Des lieux d'accueil et d'hébergement demeurent ouverts dans les communes de Millau, Severac-d'Aveyron, Aguessac, Rivière-sur-Tarn.

En juin dernier, 430 hectares étaient déjà partis en fumée dans les gorges du Tarn.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu à Mostuéjouls ce mercredi après-midi.