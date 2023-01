Le fil à neige du Haut-du-Tôt reprend du service dans les Vosges

La neige de retour dans les Vosges et notamment au Haut-du-Tôt où une association de passionnés a créé l'hiver dernier " la première station de ski photovoltaïque du monde ". Il s'agit d'un fil à neige, fonctionnant grâce à un panneau solaire et qui permet de descendre une petite piste de ski. C'est la deuxième année d'ouverture.

Après une première demi-journée, dimanche, après midi, le temps de préparer la piste, c'est la première véritable journée de ski au Haut-du-Tôt ce mercredi 18 janvier. Cette année, la station bénéficie d'un beau cadeau, une dameuse prêtée pour préparer la piste. Cela réjouit Jean-Yves Damien, le président de l'association qui gère l'équipement : "un particulier nous prête une dameuse, ce qui nous permet de préparer au mieux la piste. Un grand merci à M.Jeancolas qui nous fait ce cadeau". L'an dernier, c'est un tracteur équipé d'un rouleau qui servait à préparer le terrain.

L'aventure continue donc et ce n'est pas seulement un délire de passionnés pour Jean-Yves Damien : "au début, on nous a pris pour une bande d'illuminés. Mais quand on fait le bilan, on a ouvert plus de 30 jours l'an dernier, pour plus de 1 000 forfaits. Ca répond à une attente de toute une population de jeunes qui veulent apprendre à faire du ski".

La station sera ouverte ce mercredi 18 janvier de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Le forfait est à cinq euros pour la journée.