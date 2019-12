Le Finistère placé en vigilance orange inondations

Finistère, France

Météo France a publié son bulletin météo à 10h ce dimanche 22 décembre. Il indique que le Finistère est placé en vigilance orange pour risques d'inondations. Dans le département, une attention toute particulière est dirigée vers la Laïta, à Quimperlé. "Compte tenu de l'état de saturation des sols et des niveaux élevés de la Laita dus aux cumuls notables de ces derniers jours et des coefficients de marée à la hausse, une réaction hydrologique est attendue en particulier cet après-midi et la nuit prochaine", indique Vigicrues. Le Finistère est également en vigilance jaune pour le risque de vagues-submersion.

Demain après-midi, lundi 23 décembre, une nouvelle perturbation abordera la Bretagne, s'évacuant mardi matin.

A savoir que l'Ille-et-Vilaine est également en vigilance orange inondations.