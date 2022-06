Le fleuve La Cagnes dans les Alpes-Maritimes n'a plus d'eau

La dernière fois que cette situation avait eu lieu c'était il y a 20 ans. Une Cagnes sur sa partie haute devenue complètement sèche. Mais à l'époque c'était fin aout. Jamais de mémoire d'homme cette situation, déjà extraordinaire, n'avait eu lieu au mois de juin. Le pire c'est que pour attirer l'attention de l'opinion publique, c'est très difficile. Ces endroits sont en effet difficiles d'accès et surtout dans la partie basse de ce fleuve, sur le littoral, l'eau coule. Le captage au Riou à Vence relâchant un débit assez important pour faire illusion. Mais au dessus de la source, c'est complètement sec. Les grandes vasques, qui chaque année accueillent des centaines de baigneurs sautant de 3 à 4 mètres de hauteur dans une eau claire, n'existent plus. Il n'y a même pas quelques flaques ou filet d'eau. Rien ! De la poussière et des cailloux. Les truites sont bien sûr mortes. Pareil pour les insectes, les plantes, les batraciens qui ne peuvent plus vivre dans ce milieu. Les spécialistes expliquent qu'il y a 20 ans, à la fin du mois d'aout, la Cagnes avait connu pareil sort mais c'était à la fin de l'été. La situation n'avait duré que quelques jours avant l'arrivée d'une pluie salvatrice, qui avait alors remis les choses à leur place. En plus, des flaques avaient tenues et avaient permis de maintenir une vie aquatique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La catastrophe est énorme et les photos parlent d'elles même.

Il n'y a même plus un filet d'eau dans le lit de la Cagnes, fleuve azuréen. - Pierre-Yves Alloix