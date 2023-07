Le fonds de renouvellement des forêts sera "pérennisé et amplifié", promet Marc Fesneau à Tigy

La forêt en France est clairement menacée par le réchauffement climatique. Entre 1 et 3 millions d'hectares de forêts sont qualifiées de "dépérissantes" selon le rapport "Objectif forêt" qui a été remis ce mercredi au ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, lors d'un déplacement effectué en forêt domaniale d'Orléans et en propriété privée en Sologne - accompagné par Sarah El Haïry, secrétaire d'Etat à la Biodiversité. D'où l'objectif annoncé par Emmanuel Macron de renouveler 10% des forêts françaises en plantant 1 milliard d'arbres d'ici 10 ans.

"J'attends un souffle politique" demande Geoffroy de Montcuit

L'idée est de planter des espèces qui soient plus résistantes au changement climatique. En forêt d'Orléans, l'ONF (L'office national des forêts) teste ainsi des parcelles avec des liquidambars d'Amérique et des métaséquoias de Chine. Geoffroy de Moncuit, lui, dans sa propriété de Tigy, fait des essais avec des cèdres de l'Atlas et des chênes pubescents (qu'on trouve généralement en Europe du Sud), pour prendre le relais des traditionnels chênes sessiles. Des essais qu'il mène avec le concours du CNPF (Centre national de la propriété forestière).

Des cèdres de l'Atlas, plantés par Geoffroy de Moncuit dans sa propriété forestière de Tigy © Radio France - François Guéroult

"Le défi climatique est là, il faut non pas pleurer mais tenter de le relever, explique Geoffroy de Moncuit. Et donc multiplier à l'infini ces essais. C'est passionnant, mais ce qui n'est pas encore déclenché politiquement, c'est d'entraîner des milliers de sylviculteurs, avec une politique claire, compréhensible, qui leur donne ce goût d'essayer. C'est indispensable, mais ça suppose un souffle politique que j'attends toujours." Question d'autant plus sensible que les 17 millions d'hectares que compte la forêt française relèvent pour 75% de propriétaires privés (c'est même 85% en Centre-Val de Loire).

"Nous serons au rendez-vous" lui répond Marc Fesneau

Ce souffle politique, le gouvernement promet justement de l'injecter, en développant un outil créé en 2021 dans le cadre de France Relance : le fonds forestier de renouvellement et d'adaptation au changement climatique. "Ce fonds a été doté de 150 millions d'euros en 2023, je peux vous assurer qu'il sera pérennisé et même amplifié en 2024", a indiqué Marc Fesneau lors de sa visite - tout en refusant de donner un chiffre précis, dans l'attente des arbitrages budgétaires. "On sera bien au rendez-vous, non pas d'une promesse d'une année mais d'une promesse pluriannuelle, car on parle bien des 10 années à venir, ce qui va permette de donner de la visibilité, parce que les acteurs de la filière ont besoin de visibilité."

"Nous allons pérenniser et amplifier le fonds forêt pour le renouvellement et l'adaptation au changement climatique", annonce Marc Fesneau © Radio France - François Guéroult

Ce fonds ne reste malgré tout qu'un levier, dont peuvent donc bénéficier les propriétaires privés. Mais 8 à 10 milliards d'euros seront en fait nécessaires sur 10 ans pour renouveler suffisamment la forêt française : c'est l'estimation du rapport "Objectif forêt", qui a été élaboré par le conseil spécialisé en gestion durable des forêts, après des consultations avec les acteurs de terrain, de l'ONF aux entreprises du bois, en passant par les communes. Quant aux espèces à privilégier, Marc Fesneau invite à la modestie : "On a besoin de diversifier les essences, mais on n'a pas encore toutes les réponses. Même si le temps presse et qu'il faut accélérer, il faut admettre qu'on ne renouvellera les forêts qu'en prenant le temps de la transition." Et le temps, en matière forestière, est forcément du temps long.