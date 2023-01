Le Français, un trois-mâts "taillé pour la glace", vient d'arriver dans le port de Cherbourg

Difficile de ne pas le remarquer avec ses voiles oranges et ses 37 mètres de long : Le Français, un trois mâts construit en 1948 au Danemark, est accosté au port de Cherbourg (Manche) depuis ce lundi 23 janvier 2023.

Il va rester trois semaines - jusqu'au weekend du 11 février - avant de repartir vers Brest. Mais tant qu'il est là : il pourra être visité gratuitement le weekend, de 14h à 17h30 le samedi, et de 15h à 17h30 le dimanche.

La semaine réservée aux scolaires

En revanche, la semaine : c'est pour les élèves cherbourgeois. Des classes d'une douzaine d'établissements vont pouvoir monter à bord pour être sensibilisés à la crise climatique, et notamment à son impact sur les pôles.

Des classes d'une douzaine d'établissements cherbourgeois vont être sensibilisés à la crise climatique sur le voilier Le Français. © Radio France - Juliette Bourgault

"C'est l'épicentre du dérèglement climatique, précise Mathilde, responsable partenariat à la fondation Le Français : Témoin des Pôles. La couleur blanche de la banquise fait effet miroir, elle renvoie les rayons du soleil vers l'espace. Si tout fond, ça ne renverra plus la lumière et il va faire plus chaud."

Hommage au capitaine Charcot

Des ateliers, des jeux, des débats sont prévus sur le sujet, mais surtout : le lieu est particulièrement approprié pour parler de sauvegarde des pôles. "Rien de mieux que de parler de ces sujets là sur un navire taillé et construit pour la glace", se réjouit Mathilde.

Une exposition photo est dédiée au commandant Jean-Baptiste Charcot sur Le Français, un trois-mâts amarré au port de Cherbourg. © Radio France - Juliette Bourgault

En effet, les élèves auront accès à une exposition photo dans l'entrepont. Ces photographies présentent l'expédition, en 1904, du commandant Jean-Baptiste Charcot : "C'est le premier à avoir relancé la France dans les missions polaires." A l'époque, ce sont des terres encore inconnues, "c'est comme se lancer dans une mission spatiale".

D'ailleurs Le Français actuel, construit au Danemark en 1948, a été baptisé ainsi en hommage au bateau du même nom avec lequel naviguait "ce personnage inspirant". Pour Mathilde, il n'y a pas d'hésitation : "Ce n'est pas le même trois-mâts, mais ils se ressemblent beaucoup !"