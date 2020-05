Le frelon asiatique est de retour dans l'Orne

Le printemps marque le retour du frelon asiatique, arrivé à priori fin 2004 en France. Où plus exactement la réapparition des nids après la période hivernale. C'est le Conseil départemental de l'Orne qui le signale, appelant les citoyens à la plus grande prudence.

Les nids des fondatrices, comme on les appelle, voient le jour en avril-mai et actuellement ces premiers nids font la taille d'une mandarine. Ils sont appelés à grossir tout au long de la saison. En 2019, le frelon asiatique était particulièrement présent dans l'ouest du département et davantage dans les zones urbaines, autour de Flers notamment, même si des nids ont été découverts un peu partout dans l'Orne. "En tout logique, on devrait trouver des nids autour de ceux de l'an passé, prévient Maxime Letissier secrétaire technique au Groupement de Défense Sanitaire de l'Orne, puisque les fondatrices hivernent à quelques kilomètres de leur premier nid."

Il pourrait y en avoir un peu plus que l'an passé

"Ce qu'il est important de retenir actuellement, c'est que les nids ne sont pas dans les arbres, précise Maxime Letissier. Ils sont souvent dans des endroits abrités de la pluie comme les petites cabanes, les garages ou les cabanons pour enfants. En regardant ce qui se passe aussi dans les autres départements, il pourrait y en avoir un peu plus que l'an passé." L'hiver doux et l'absence de gelées tardives en mai pourrait être une année assez favorable au frelon asiatique, même s'il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions.

Dans l'Orne, dès que vous avez découvert un nid, il faut le déclarer, soit sur frelonasiatique61.fr ou au 02 33 80 38 22. Le Département de l'Orne finance alors la destruction du nids à hauteur de 33%, certaines municipalités prenant une autre part en charge. Dans les autres départements, le mieux est de vous renseigner sur les aides mises en place par les collectivités territoriales.