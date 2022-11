Le frelon asiatique fait un carnage chez les abeilles en ce début d'automne dans les Alpes-Maritimes

Qui dit hiver très doux, printemps plutôt chaud, et été long de cinq mois, dit année idéale pour le frelon asiatique. Et effectivement 2022 restera une année exceptionnelle pour cet insecte, qui fait malheureusement des ravages dans les populations d'abeille. Quentin, apiculteur entre Coursegoules et Gréolières a vu ses ruches attaquées par 200 frelons asiatiques : ses douze ruches ont été dévastées, toutes les abeilles dévorées. "Quand je suis arrivé, il n'y avait plus aucune abeille, j'ai ouvert les ruches, il y avait une cinquantaine de frelons à l'intérieur. Ils étaient à table à un banquet." Il a pourtant monté ses ruches à plus de 1000 mètres d'altitude comme chaque année à l'automne pour éviter les attaques puisque le frelon craint les basses températures, cela n'a pas suffi.

Les apiculteurs appellent les azuréens à la vigilance

Le problème, c'est que cela risque de s'aggraver encore eu printemps prochain explique Quentin : "un nid élève des reines, elles fondent un nouveau nid. On a détruit certains nids cette année qui contenaient 500 de ces reines, ces nids faisaient un mètre sur un mètre. C'est utopique de penser qu'on pourra s'en débarrasser." Il appelle en revanche à la vigilance, lorsque vous repérez des nids chez vous, particulièrement au printemps dans les garages, où elle trouve un abri et du calme pour développer à leur tour leur propre nid.