Le frelon asiatique tue des milliers d'abeilles sur la Côte d'Azur en plein mois de novembre

C'est un fléau, dont on ne parle quasiment pas. Le frelon asiatique fait des ravages sur les abeilles azuréennes. Particulièrement cette année à cause, d'une part de la sécheresse, et de l'autre de la douceur automnale. Dans les Alpes-Maritimes, les apiculteurs amateurs et professionnels parlent d'un carnage sur les 13.000 ruches identifiées dont 12.000 sont affiliées au Groupement de défense sanitaire des abeilles des Alpes-Maritimes. Les situations sont certes très différentes, mais dans certains ruchers, les destructions peuvent monter jusqu'à 50%. Imaginez les pertes ! Des kilos et des kilos de miel en moins et des mois, voir des années, pour reconstituer les colonies.

De la protéine avant tout pour Mr Frelon asiatique !

Ce prédateur a besoin de protéines pour nourrir ses larves. Tous les insectes sont bons, mais quand on lui propose sur un plateau des milliers d'abeilles regroupées au même endroit, pourquoi alors chercher ailleurs ? Ainsi, il les découpe, prend les muscles des ailes et en fait des boulettes, qu'il rapporte ensuite à son nid. Mais ce n'est pas comme ça qu'il fait le plus de mal ! C'est par la peur qu'il occasionne qu'il tue le plus d'abeilles. Par réaction à sa présence devant les portes des ruches, les butineuses ne sortent plus et la reine, en fin d'été, ne donne alors plus naissance à de nouvelles abeilles. Quand arrive l'hiver, la colonie n'est pas assez nombreuse et les froids de janvier et de février font le reste et éliminent tout le monde. Le frelon asiatique même endormi est une machine à tuer.

Depuis 10 ans sur la Côte d'Azur

Le frelon asiatique est arrivé en 2004 du côté de Bordeaux. Aujourd'hui toutes les régions en ont. Il a même conquis une grande partie de l'Europe. Dans les Alpes-Maritimes, il est arrivé il y a une dizaine d'années. Dans la plaine du Var au départ puis plus à l'ouest du département. Au début, les observateurs pensaient que les pies ou les geais le mangerai. Il n'en fut rien. Certaines voies ont alors rapidement demandé son éradication. Des scientifiques ont bloqué et demandé que l'équilibre naturel soit respecté. Mais en combien de temps ? Si certains exemples ont démontré que parfois l'abeille sait se défendre (voir vidéo), la plupart du temps, elle subit. Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes finance depuis quelques années la destruction des nids. Mais quand on sait qu'un nid donne naissance à minimum une centaine de reines, dont au moins 10 feront un nouveau nid : ça va un peu vite pour tout le monde. Les apiculteurs tentent alors de s'en protéger, mais les solutions techniques viables n'existent pas pour l'instant. Ils voudraient bien également que les pouvoirs publics s'emparent du problème. Car le frelon asiatique n'est pas uniquement un prédateur d'abeilles. Il met en danger toute la biodiversité en mangeant tous les insectes qui passent à sa portée.