Le frêne de Vence, vieux de 483 ans, coup de cœur du concours national de l'arbre de l'année

Il a 483 ans et un feuillage éclatant ! Le frêne de Vence, dans les Alpes-Maritimes, qui trône sur l'une des places du centre-ville, reçoit ce mercredi 8 juin le prix coup de cœur du Concours national de l'arbre de l'année. Ce prix, décerné par l'association A.R.B.R.E.S, la marque l'Arbre Vert, le magazine Terre Sauvage, l'Office national des forêts et la LPO, récompense des arbres partout en France pour leurs qualités esthétiques, naturalistes et pour le lien qui les unit aux riverains.

Horace Di Maggio, qui a proposé la candidature du frêne au concours, reçoit le prix coup de cœur © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"C'est un porte-bonheur"

Et à Vence, l'attachement est énorme ! "C'est un arbre que tous les Vençois ont connu ! Avant, il y avait un banc et toutes les commères s'y mettaient pour discuter. On parlait des uns, des autres, on refaisait les élections… et puis maintenant les bancs ont disparu mais l'histoire continue : c'est un porte-bonheur ! Quand on se met autour de lui, on sent qu'il est là et qu'il nous protège. Il y a un fluide qui passe. On se sent bien autour de l'arbre", raconte Horace Di Maggio, sourire aux lèvres. C'est lui qui a eu l'idée de proposer l'arbre au concours. Il est très fier de remporter ce prix.

Il fait partie de ceux qui ont grandi à l'ombre des branches du frêne, avec ses amies d'enfance, Annie, Andrée et Denise.

Andrée, Annie, Horace et Denise ont grandi autour de l'arbre © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Mon papa avait une pâtisserie, dans la rue juste là, il y est arrivé en 1936. Cet arbre, on l'a toujours connu. C'est l'arbre de notre enfance, de notre adolescence !" sourit Annie. "Moi, je suis née là, dans la grande maison qui a été construite en 1830 pour une princesse autrichienne" raconte Andrée, en désignant l'une des bâtisses dont les fenêtres donnent directement sur le feuillage de l'arbre. Sa sœur, Denise, se souvient : "Il y avait un nombre d'enfants incroyable, nous étions bien 25-30 autour de la place et c'était joyeux ! Les grands-mères étaient assises sur le banc qui encerclait le frêne et tout le monde se retrouvait là."

Plusieurs générations autour du frêne

Les jeunes générations ont, elles aussi, investi l'arbre : leurs dessins sont affichés sur le vieux tronc. "Moi, j'aime bien l'arbre parce qu'il est là depuis 483 ans, bientôt 500 ans et ça nous rappelle tout l'amour, la bonne humeur et la joie qu'il a vécu", "C'est comme une trace ancienne de nos ancêtres !", "Il protège notre ville, il est puissant !" témoignent les enfants du centre de loisirs.

Les dessins des enfants du centre de loisir "mon arbre de rêve" © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

L'Histoire avec un grand H

Puissant, il l'est en effet, symbole de réconciliation, son histoire se confond avec l'Histoire de France. "Ça commence en 1538 : tout se passe mal entre François Ier et Charles Quint et le Pape Paul III, ancien évêque de Vence, rassemble les deux conquérants à Nice pour signer une trêve. François Ier doit venir à Vence. Finalement, il n'en a pas le temps, mais son idée de planter un arbre reste et voilà que le frêne est planté. Il est le symbole de la réconciliation entre Charles Quint et Francois Ier. Et on y tient beaucoup, j'espère que les Vençois viendront tourner autour quand il aura 500 ans en 2038" raconte Marc Chaix, conseiller municipal délégué au patrimoine.