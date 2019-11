Le Futuroscope associé au projet Antartic Explorers

Une odyssée écologique et éducative dans les mers du grand Sud se déroule de fin novembre à janvier en partenariat avec le Futuroscope et avec 14.000 écoliers de la France entière.

C'est une opération inédite qui se nomme Antartic Explorers et dans ce périple au bout du monde, une équipe d'explorateurs part à la rencontre de l' Antarctique et de son histoire. Mais c'est aussi une odyssée écologique et éducative dans les mers du grand Sud en partenariat avec le Futuroscope et la Fondation Prince Albert II.

"Il s'agit de partir sur la trace des premiers explorateurs et c'est aussi un continent de sciences et de paix on veut essayer de comprendre ce qu'on y fait. Un continent très riche qui attire beaucoup de convoitises." explique Laurence de la Ferrière.

L'exploratrice (traversée intégrale de l’Antarctique en solitaire et à ski) précise "On veut aussi partager et transmettre, d'où ce partenariat avec le Futuroscope et les 14.000 écoliers de toute la France qui vont pouvoir suivre cette aventure."