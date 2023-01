Le GIEC normand a rendu ses conclusions et appelle les élus du Calvados à l'action

Encaisser autant de perspectives environnementales alarmantes en une heure et demi aurait de quoi désespérer ou faire fuir. Mais ce n'était pas vraiment l'état d'esprit des élus à la sortie de la présentation par Benoît Laignel des travaux du GIEC normand, jeudi 12 janvier 2023 à Dozulé (Calvados).

ⓘ Publicité

"Le début va être anxiogène mais on parlera ensuite des mesures d'atténuation et de ce qu'on peut faire pour changer ça", a tenu d'emblée à rassurer le co-président du groupe de 23 chercheurs issus des universités de Caen, Rouen et Le Havre. Des climatologues, des géologues, des agronomes, des océanologues, des épidémiologistes ont travaillé pendant un an sur l'évolution du climat et les conséquences du réchauffement climatique à l'échelle de la Normandie.

Entre anxiété et prise de conscience

"Les gens entendent beaucoup de choses à l'échelle globale mais ils ont besoin de savoir ce qui est prévu à l'échelle de leur territoire", assure Benoît Laignel qui a détaillé le tableau sombre qui attend la région d'ici 2100, en l'état actuel des émissions de gaz à effet de serre.

Benoît Laignel, vice-président de l'université de Rouen, détaille les consequences du dérèglement climatique en Normandie, devant des élus à Dozulé. © Radio France - Theo Boscher

Les températures vont augmenter de 1 à 4 degrés , le niveau de la mer aussi, à plus d'un mètre, les cours d'eau et les nappes phréatiques vont s'assécher car il va y avoir 10 % de précipitations en moins. Des espèces animales - papillons, amphibiens - et végétales vont disparaitre. Les incendies de forêts seront plus fréquents, et les épisodes de pluies intenses vont rendre plus nombreuses et dévastatrices les crues et les inondations.

Des élus souvent bien informés

La présentation a eu l'effet d'un électrochoc chez certains élus présents. "J'avais bien intégré qu'on aurait bien moins de précipitations, explique Xavier Charles, vice-président du Département du Calvados. Mais j'ai appris qu'il risquerait d'y avoir une bascule entre le niveau de la mer et celui des nappes phréatiques [qui évoluent dans des directions opposées, NDLR] et que la mer pourra se vider dans les nappes et polluer cette ressource."

Toutes les problématiques ont été abordées, aussi bien le recul du trait de cote qui est déjà pressant. Mais aussi l'avenir de l'intérieur des terres et des adaptations nécessaires. Cela fait naître des réflexions chez les maires présents. Pierre Mouraret est le maire de Dives-sur-Mer, une commune confrontée à la montée des eaux : "Est-ce qu'il y a aujourd'hui des zones sur lesquelles il ne faut pas contruire ? Est-ce qu'on ne sera pas obligé demain de détruire les services qu'on construit en ce moment ? Il faut se poser les bonnes questions pour éviter les erreurs."

Avoir les mains libres pour agir

Les élus ont été interpellés par des citoyens, au fait des conclusions du GIEC. Ils ont aussi pu s'interroger sur ce que leur permet la loi en matière de protection contre le réchauffement climatique. Leur constat est qu'il leur faut plus de marges de manoeuvre. "On a besoin de souplesse quand il y a urgence à agir et ne pas changer trop souvent les lois pour qu'on puisse s'adapter, demande la vice-présidente de la région et maire de Dozulé, Sophie Gaugain. On voit bien qu'en matière environnementale, on va devoir agir vite sur des territoires différents, et développer un programme immobilier rapidement, par exemple."

Les deux piliers d'action qui ont été martelés sont l'anticipation et l'adaptation. Cela concernera aussi bien l'agriculture, l'immobilier que la santé. C'est désormais des discussions entre les mains de ces élus. La soirée a permis de bien éveiller les consciences.