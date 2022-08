Le golf de Villedieu-sur-Indre veut limiter sa consommation d'eau

Il est vrai que le parcours est bien vert. Et que cela tranche avec le reste de la végétation, largement jaunie et séchée alors que l'on attaque seulement le mois d'août. Mais le maire de Villedieu-sur-Indre, président du golf, hausse les épaules : "C'est de la démagogie d'attaquer les golfs ! Tout comme associer golf et classe sociale aisée "

Xavier Elbaz insiste : le sport se démocratise et il n'est pas rare de voir arriver des jeunes pour quelques putt. Et ce n'est pas la seule transition amorcée. "Aujourd'hui, c'est vrai que pour arroser on pompe dans la nappe phréatique. Mais demain, on a un projet pour utiliser les eaux usées des habitants de Villedieu et Niherne". Le maire voudrait créer un bassin à la sortie de la station d'épuration pour traiter ces eaux usées et s'en servir pour l'arrosage des greens. Le projet est sur la table de travail depuis quelques années. Il couterait 700.000 euros.

En attendant, le golf adapte sa pratique aux changements climatiques. "L'arrosage a lieu uniquement la nuit, et avec une technologie qui distribue le juste volume d'eau nécessaire. Et on n'arrose que les parcours, pas la végétation autour".

Le golf, qui s'étend sur 60 hectares, accueille 5.000 pratiquants chaque année. Un véritable argument économique pour la mairie : "Il y a des gens qui viennent pour le golf et seulement pour le golf. C'est un espace public, on ne peut pas cesser d'arroser au risque de mettre en péril des terrains qui ont été financés par de l'argent public" insiste le maire qui estime qu'il faut 80.000 à 100.000 m3 d'eau chaque année pour arroser le golf. "Moins que ce qui est nécessaire pour arroser la totalité des terrains de foot du département" assure t-il.