Le golfe de Lava disposera d’une nouvelle zone de mouillage

Des changements sont à prévoir dans quelques mois dans le golfe de Lava.

La mairie d’Appietto et la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien travaillent à la réalisation d’une nouvelle zone de mouillage. L’objectif : en finir avec l'organisation sauvage qui fait actuellement. Le nouveau projet a été présenté et débattu à l’occasion d’une réunion publique.

Un mouillage pour 141 bateaux

Jean-Marc Pinelli, directeur du cadre de vie à la CAPA, a pris le soin de détailler ce projet. « Il vise tout d’abord à sécuriser la zone et son utilisation. Il y a évidemment un but écologique, de préservation de l’environnement. Nous sommes sur une zone où il y a énormément de posidonies sur le littoral. L’idée c’est donc d’éloigner les bateaux de l’herbier de posidonies. C’est une zone de mouillage qui pourra accueillir 141 bateaux. Ils seront accrochés à l’avant et à l’arrière. Cela permettra de répondre à la demande. »

Une étude dépassée ?

Alors si les personnes présentes à cette réunion publique ont bien compris la nécessité du projet, toutes n’ont pas forcément obtenu les éclaircissements nécessaires à lever leurs interrogations. Diverses demandes, d’amélioration notamment, ont été avancées.

Mickaël s'occupe d'une société qui loue des bateaux dans le golfe de Lava. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est sceptique. « L’étude qui porte sur l’ensemble du mouillage a été réalisée il y a 6 ans. Elle n’est plus d’actualité aujourd’hui. Les choses ont changé. Les utilisateurs ne sont plus les mêmes. Les bateaux ont changé. La méthode de travail employée à changer. Nous avons une société de locations. Nous disposions d’un bateau à l’époque, nous en comptons 7 ou 8 aujourd’hui, ça ne correspond plus du tout désormais à la réalité. Autre inquiétude, liée à la sécurité du site avec des mouillages trop proches des baigneurs. Il y a de nombreux points à éclaircir » conclut le loueur de bateau qui espère que ces remarques seront prises en compte pour la réalisation finale de ce dossier.

Les travaux d'installation de cette zone de mouillage doivent débuter à l'automne prochain. La mise en service est annoncée pour le mois de mai 2023. Le montant des travaux s’élève à 500.000 € HT.