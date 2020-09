Plan de relance : le gouvernement débloque 250 millions d'euros pour moderniser les abattoirs et les élevages

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie annonce ce mardi dans le journal Le Parisien que 250 millions d'euros issus du plan de relance seront investis dans la modernisation des abattoirs et des élevages. Sur franceinfo, la présidente du syndicat agricole FNSEA, Christiane Lambert, parle d'une "bonne nouvelle", alors qu'élevages et abattoirs sont régulièrement épinglés par l'association de protection animale, L214.

"La première urgence est de faire un diagnostic établissement par établissement" Christiane Lambert, présidente de la FNSEA

"C'est une bonne nouvelle parce que les abattoirs souffrent depuis pas mal d'années d'une très faible rentabilité et faute de rentabilité, ils ne peuvent pas investir pour moderniser. Or, les conditions de travail sont complexes en abattoirs pour les salariés. Ils travaillent dans le froid, le bruit. Il faut amener plus de sécurité pour les travailleurs et de meilleures conditions pour les animaux (...) C'est tout ceci qui va pouvoir être amélioré grâce à ce montant", a déclaré Christiane Lambert sur franceinfo.

La présidente de la FNSEA demande en urgence "un diagnostic établissement par établissement. _Certains abattoirs ont été modernisés dans les 4-5 dernières années, d'autres sont en souffrance_. Il y a tout un travail de diagnostic à faire, de préconisations puis des investissements."

"Il y a le sentiment d'être jugé injustement. Les images qui sont montrées par les militants sont toujours des images négatives" Christiane Lambert, présidente de la FNSEA

Christiane Lambert a enfin évoqué le "sentiment d'être jugé injustement" : "Il y a des progrès qui ont été faits mais qui ne sont pas assez visibles. Les images qui sont montrées par les militants sont toujours des images négatives. Ces images représentent 3% à 4% de ce qui existe, mais il faut améliorer la totalité. Tous les éleveurs sont pour une meilleure condition animale dans leur élevage, mais L214 est pour l'abolition de l'élevage et l'arrêt de la consommation de viande. La France est aujourd'hui reconnue comme l'un des pays qui met le mieux en œuvre les directives du bien-être animal qui sont européennes."

Au mois d'août dernier, l'association L214 avait dénoncé les conditions d'un élevage de canards destinés à la fabrication du foie gras, situé à Lichos, dans les Pyrénées-Atlantiques, entre Saint-Palais et Navarrenx. Selon le président de l'association, Sébastien Arsac, il s'agit "d'un des pires élevages qu'on ait pu voir en 15 ans d'enquête."