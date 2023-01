Le gouvernement présente son plan "anti-sécheresse" pour préserver les ressources en eau

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a dévoilé les premières pistes du plan "anti-sécheresse" du gouvernement dans un entretien au Parisien , ce mercredi. Alors que le GIEC prévoit entre 10 et 40 % de baisse du niveau des cours d’eau d’ici à 2050, le ministre appelle tout le monde à la sobriété.

"La nature ne nous laisse pas le choix", déplore le ministre. "La quasi-totalité des départements a été touché par des mesures de restrictions, et 700 communes ont connu des difficultés en approvisionnement en eau potable", cet été, rappelle-t-il.

Réduire les prélèvements d'eau dans les sous-sols

Face a ce constat alarmant, le gouvernement se fixe comme objectif de "diminuer d'un peu plus de 10% le volume d’eau prélevée dans nos sous-sols d’ici la fin du quinquennat. Soit une baisse de 4 milliards de mètres cubes sur un total de 33 captés chaque année", détaille Christophe Béchu, sans pour autant donner de précision sur la méthode.

Un appel général à la sobriété

Le ministre appelle aussi les agriculteurs à la sobriété, sans évoquer de restrictions les concernant, "Il n’y a pas d’agriculture sans eau et il serait hypocrite de fixer trop de restrictions à l’agriculture française", assure-t-il.

Christophe Béchu souligne également que "nous consommons 150 litres d’eau par personne et jour". Pour diminuer cette consommation, le gouvernement plancherait sur "une forme d’Écowatt de l’eau, sur lequel on trouvera l’état des tensions dans le secteur où on se trouve", un peu sur le modèle de ce qui se fait déjà pour prévenir les pénuries d'électricité en indiquant les départements en tension.